Hà Nội: Thiếu phụ bị sát hại ngay trước mắt cha ruột vì mối tình ngang trái

Trưa 8/1, ông Lê Văn Lệ (59 tuổi, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại từ con gái là Lê Thị Liên (32 tuổi, trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín) nhờ mang chìa khoá xe máy ra trước Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam trên địa bàn xã Liên Phương vì chị đang bị chặn xe ở đây.

Qua vài câu trao đổi, ông Lệ nhận ra con gái đang gặp nguy hiểm bởi kẻ chặn xe là người tình của con gái mình.

Ông đề nghị ra đón thì chị Liên cản và trấn an bố rằng người đàn ông kia sẽ không dám làm gì mình. Vừa ngắt máy, một số điện thoại khác gọi đến, người đàn ông phía bên kia nói "ông phải gánh hậu quả này".

Khu vực xảy ra vụ án.

Linh tính chẳng lành, ông Lệ chạy ngay ra địa điểm được con gái thông báo. Đến nơi, ông chứng kiến cảnh chị Lệ đang giằng co với một người đàn ông. Sau đó, con gái ông bị kẻ này đâm tử vong.

"Tôi nghĩ chỉ đánh nhau bình thường nhưng lại gần thấy con bị đâm, tôi chỉ kịp rút cờ lê ném về phía thủ phạm nhưng không trúng. Giá như tôi ra sớm hơn thì có lẽ con sẽ không bị sát hại dã man như vậy", ông Lệ đau xót thuật lại.

Ông Lệ cho biết con gái ông đã lập gia đình từ lâu và có 2 con nhỏ. Thường ngày, chị Liên làm nghề lái taxi.

Dù đã có gia đình nhưng con ông có quan hệ tình cảm với một người đàn ông làm cùng nghề và cũng đã có gia đình.

Hai tháng gần đây, chị Liên muốn chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nhưng không được người đàn ông kia đồng ý. Bản thân ông Lệ cũng nhiều lần ra mặt khuyên ngăn nhưng không được.

Người phụ nữ bị đối tượng chặn xe rồi ra tay sát hại.

Sau nhiều ngày bị tra tấn về mặt tinh thần, trưa 8/1, chị Liên quyết định ra trình báo cơ quan công an nhằm chấm dứt mọi chuyện. Tuy vậy, trên đường đi, chị này bị kẻ thủ ác chặn xe máy, rút chìa khoá và sát hại. Sau khi gây án xong, kẻ thủ ác lên xe máy bỏ trốn.



Sáng 9/1, thông tin từ Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, các lực lượng Công an huyện phối hợp với phòng CSHS của Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ.

Đối tượng bị công an bắt giữ là Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) khi tên này đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đối tượng ngay sau đó được đưa về trụ sở Công an huyện Thường Tín để điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.