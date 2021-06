Hà Nội thu hồi văn bản "kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người dân tự chi trả"

Ngày 10/6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin thể hiện một địa phương thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ban hành văn bản yêu cầu người dân phải trả tiền nếu tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Cụ thể, văn bản nêu trên căn cứ theo Công văn số 1546/BCĐ-YT ngày 1/6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh (Hà Nội) về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở đó, UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) đã yêu cầu các tổ dân phố tổ chức thống kê, đăng ký, cam kết tự nguyện với việc tiêm vắc xin của cá nhân theo từng hộ gia đình, đảm bảo tính chính xác của số liệu bằng văn bản.

Đáng chú ý, theo nội dung văn bản được lan truyền trên mạng xã hội, kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả. Các trường hợp không phải rà soát lại do đã được lập danh sách trước đây, gồm: Người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người hưởng chế độ chính sách, thành viên tổ Covid-19, giáo viên và công an.









Văn bản thu hồi quyết định gây xôn xao trước đó về việc "Kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả".

Thứ 2, tuyên truyền vận động, khuyến khích nhân dân tham gia tiêm chủng đầy đủ và tuân thủ đúng hướng dẫn của ngành y tế khi trển khai"...

Ngay sau khi văn bản được ban hành rất nhiều ý kiến phản hồi cho rằng việc "kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả" không thực sự hợp lý. "Đã có Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Theo đài báo là để mua và nghiên cứu vắc xin. Vậy mua và nghiên cứu xong dân muốn tiêm lại phải bỏ tiền để tiêm?", một số ý kiến thắc mắc.

Hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 10/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Anh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên đơn vị đã yêu cầu UBND thị trấn Đông Anh báo cáo cụ thể vụ việc.

Ngay ngày hôm nay UBND thị trấn Đông Anh đã ra Công văn số 186/UBND thu hồi Công ăn số 178/UBND ngày 3/6. Theo đó, văn bản gửi các tổ dân phố, UBND thị trấn Đông Anh thừa nhận ngày 3/6 đã ban hành công văn sai nội dung "kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả". Quyết định thu hồi công văn do bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh ký.

Hình ảnh người dân tiêm vắc xin. Ảnh: Bộ Y tế

Liên quan đến việc tiêm vắc xin trên địa bàn TP Hà Nội, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP sáng ngày 10/6, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 3, 4 năm 2021, theo đó sẽ tiêm tổng số 91.000 liều vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca sản xuất do Bộ Y tế cấp cho các đối tượng.

Nhóm 1: đối tượng ưu tiên đã được tiêm 1 mũi vắc xin và đảm bảo khoảng cách giữa 2 mũi tiêm ít nhất 8 tuần, và dự kiến có 54.193 đối tượng.

Nhóm 2: người làm việc trong các cơ sở y tế (cán bộ y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập chưa được tiêm vắc xin), dự kiến có 11.266 đối tượng.

Nhóm 3: người tham gia phòng chống dịch gồm: Cán bộ trực tiếp tham gia phục vụ tại các khu cách ly tập trung do UBND Thành phố thành lập đang thực hiện tiếp nhận các trường hợp cách ly chưa được tiêm vắc xin, dự kiến 505 đối tượng.

Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch ngành Y tế, Ban chỉ đạo các cấp, các ngành; thành viên Tổ Covid cộng đồng tại 579 xã, phường, thị trấn chưa được tiêm vắc xin, dự kiến 17.486 đối tượng.

Phóng viên, báo chí trực thuộc Thành phố trực tiếp làm việc ở các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 hoặc tiếp xúc với người mắc, nghi mắc Covid-19, dự kiến 550 đối tượng.

Nhóm 4: đối tượng nguy cơ mắc Covid-19 (công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các đơn vị: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn), dự kiến 7.000 đối tượng. Thời gian tổ chức tiêm chủng từ ngày 8/6/2021 dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2021.