"Phương án trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao" do công ty Hương Việt Sinh làm chủ đầu tư được UBND quận Long Biên phê duyệt, có diện tích hơn 21.000 m2 tại khu Rich, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Mục tiêu là tạo ra hướng đi mới trong sản xuất rau, quả an toàn với hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cộng đồng.



Sản phẩm rau sạch an toàn tại trang trại dự kiến thu hoạch sau 2 tháng từ lúc khởi công (tháng12/2023). Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên nhấn mạnh, trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Giang Biên là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng của phường Giang Biên hướng tới kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển quận Long Biên.

Quận Long Biên có trên 1.100 ha đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông, chiếm 18,3% diện tích đất tự nhiên toàn quận. Trong đó, khu vực đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi nổi ven sông Đuống thuộc địa giới hành chính của phường Giang Biên, Phúc Lợi là khu vực có vị trí thuận lợi, có tiềm năng, lợi thế rất lớn trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, khu vực này chủ yếu là trồng cây ăn quả, trồng rau, cây hàng năm; nhiều diện tích hiện bỏ hoang hóa.

Năm 2023, UBND quận đã phê duyệt phương án quản lý khai thác quỹ đất nông nghiệp công ích, đất bãi bồi, bãi nổi ở một số phường để tổ chức đấu giá, lập mô hình kinh tế trang trại sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng các liên kết, chuỗi giá trị, chuối thực phẩm an toàn (chuỗi rau, quả…) từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ nông sản để nâng cao hiệu quả vùng sản xuất.

"Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao" rộng hơn 2 ha được xây dựng trên đất bãi bồi, bãi nổi ven sông hiện bỏ hoang hóa thuộc quận Long Biên (Hà Nội). Ảnh: CTV

Đồng quan điểm, ông Đoàn Văn Tình, Phó chủ tịch UBND phường Giang Biên (quận Long Biên) cũng khẳng định đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một xu thế tất yếu để phát triển kinh tế tại địa phương.

Đại diện chủ đầu tư, bà Vũ Lan Sinh, Chủ tịch công ty TNHH Hương Việt Sinh cho biết, trang trại sẽ xây dựng một số mô hình sản xuất rau an toàn, nấm ăn chất lượng cao theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm đạt chuẩn theo tiêu chí: không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng giống biến đổi gen, không dùng thuốc trừ sâu, không dùng thuốc kích thích, quy trình sản xuất rau quả tuân thủ theo tiêu chuẩn Vietgap.

"Bằng việc áp dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới, công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tiết kiệm, giống chất lượng cao, dự án sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ diện tích đất bỏ hoang hoá chuyển sản sản xuất rau, nấm ăn nhằm giảm thiểu diện tích đất bỏ hoang hoá, nâng cao giá trị sử dụng đất" – bà Vũ Lan Sinh cho hay thêm.

Sản phẩm dự kiến thu hoạch sau 2 tháng (vào cuối tháng 12/2023) được cung cấp cho hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của công ty, đồng thời được bao tiêu hoàn toàn để cung cấp cho hệ thống bếp ăn phục vụ suất ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện công ty có hai vùng trồng, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích gần 20 ha. Sản phẩm thu hoạch ước tính trên 500 tấn/năm.