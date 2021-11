Hà Nội: Truy tìm nghi phạm vào nhà đánh một phụ nữ tới hôn mê

Theo HNMO: Ngày 11/11, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã xác định được nghi phạm trong đoạn clip lan truyền trên mạng vào nhà đánh một phụ nữ tới hôn mê xảy ra trên địa bàn là Cấn Ngọc Phán (SN 1992, ở thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất).

Vị trí nơi nạn nhân ngồi trong nhà bị người đàn ông đi vào tấn công tới tấp. Nguồn: Công Lý

Cụ thể, thông tin từ Công Lý: Vào khoảng 15h 20’ ngày 9/11, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1991, trú tại xã Phùng Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang ngồi bán hàng tại nhà riêng thì bất ngờ bị một người đàn ông đi vào nhà đánh dã man.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị Thủy ở nhà một mình. Do bị đối tượng đánh liên tiếp bất ngờ chị Thủy không kịp hô hoán hay phản kháng. Đến khi thấy nạn nhân gục tại chỗ, đối tượng lẳng lặng bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera của gia đình ghi lại và giao nộp cho cơ quan công an.

Sau khi biết sự việc, gia đình đã đưa chị Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, trong tình trạng hôn mê.

Tiếp xúc với phóng viên vào chiều 11/11, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1990), anh trai chị Thủy cho biết, thương tích của em gái tập trung chủ yếu ở vùng mặt và đầu, sau gần 2 ngày nhập viện, em gái vẫn trong tình trạng hôn mê. Qua kết quả chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán tình hình nghiêm trọng do chấn thương sọ não, có dấu hiệu xuất huyết, phù nề não.

Anh Thanh cũng cho biết thêm, gia đình đã có đơn gửi Công an xã Phùng Xá, Công an huyện Thạch Thất đề nghị khởi tố vụ án hình sự về việc em gái vô cớ bị hành hung phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nói về đối tượng hành hung em gái, anh Thanh cho biết, qua trích xuất camera của gia đình, xác định nghi phạm có hành vi tấn công chị Thủy là Cấn Ngọc Phán, người cùng địa phương. Hiện camera và toàn bộ thông tin về đối tượng đã được gia đình anh Thanh cung cấp cho cơ quan điều tra.

Anh Thanh cũng khẳng định, từ trước đến nay, gia đình không hề có mâu thuẫn gì với Phán. Việc giữa ban ngày, đối tượng vào nhà đánh người là hành vi coi thường pháp luật nên đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Thiều - Phó Công an xã Phùng Xá xác nhận, nạn nhân bị hành hung là chị Nguyễn Thị Thủy, người bán hàng hải sản ở địa phương. Hiện chị Thủy đang được cấp cứu tại bệnh viện, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc đã được Công an xã Phùng Xá được bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất thụ lý theo thẩm quyền.



Ngôi nhà nạn nhân là nơi buôn bán hải sản. Nguồn: Công Lý

Theo ông Thiều, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập đối với nghi phạm Cấn Ngọc Phán, người xuất hiện trong clip đánh dã man nạn nhân, tuy nhiên đối tượng đã vắng mặt tại nơi cư trú. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với các lực lượng, truy lùng đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Trước thông tin cho rằng, trước khi hành hung chị Thủy, đối tượng có sử dụng ma túy đá, ông Thiều cho rằng đó mới chỉ là nghi vấn, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Ông Thiều cho biết thêm, trước đó, Phán từng có một tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2011, tuy nhiên đã được xóa án tích.

“Đối tượng tấn công chị Thủy (nạn nhân bị hành hung – PV) có tính côn đồ, vụ việc xảy ra khiến dư luận bức xúc, hiện cơ quan công an đang truy lùng đối tượng để làm rõ”, ông Thiều thông tin.

Thông tin từ HNMO: Nguyên nhân ban đầu được xác định, chị Nguyễn Thị Thủy là chủ quán hải sản tại thôn Bùng. Do Phán nhiều lần mua đồ nhưng chưa trả tiền (hơn 500.000 đồng) nên chị Thủy có nói xấu việc Phán nợ tiền trên mạng xã hội. Chiều 9/11, Cấn Ngọc Phán đến cửa hàng của chị Thủy để giải quyết mâu thuẫn. Thấy chị Thủy đang ngồi một mình, Phán không nói gì, dùng chân đạp và đá liên tục vào mặt, đầu, ngực, sườn chị Thủy cho đến khi chị Thủy ngã xuống nền quán và ngất đi. Sau đó, Phán bỏ trốn.