Hà Nội: Vụ ngộ độc ở Long Biên khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch ở Bệnh viện Đức Giang giờ ra sao?

Ngày 21/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra vụ việc chết người nghi vấn do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Theo đó, sáng 20/12, Công an quận Long Biên nhận được thông tin phản ánh có nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm khi tham gia Hội nghị và ăn trưa tại Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) vào ngày 19/12.

Ngay lập tức, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Căn cứ tài liệu điều tra, bước đầu xác định: Ngày 19/12, Công ty TNHH MTV NBC Pacific (trụ sở chính tại Khu A, Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) tổ chức Hội nghị tại Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế với khoảng 80 người tham dự.

Trong đó, có hợp đồng với Trung tâm bố trí 1 bữa phụ vào lúc 10 giờ sáng và ăn trưa vào 12 giờ cùng ngày; món ăn được Trung tâm chuẩn bị theo hợp đồng, rượu do Công ty NBC Pacific tự chuẩn bị với khoảng 20 lít rượu trắng (có thêm 2 chai rượu do khách tham dự hội nghị mang theo).

Đến 16 giờ cùng ngày, có 6 người là khách dự Hội nghị đến 1 nhà hàng tại phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội thì một người xuất hiện các triệu chứng đau đầu choáng váng phải đưa đi Bệnh viện Đức Giang điều trị.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định có 16 người tham gia Hội nghị có dấu hiệu ngộ độc.

Trong đó, có 2 người đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu; 14 người khác đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đức Giang, Bạch Mai với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, không đau bụng, không đi ngoài, hiện tình hình sức khỏe ổn định.

Hiện Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thu giữ mẫu thức ăn, nước uống tại Hội nghị để tiến hành giám định và khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và giải quyết theo quy định.