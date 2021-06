Hà Nội xem xét lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu

Hà Nội đình chỉ một hiệu thuốc ở Đông Anh sau khi có ca nhiễm Covid-19

Ngày 10/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, xã phường.

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, phiên họp diễn ra trước 2 ngày kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các đơn vị đã thực hiện hối hả, trách nhiệm các công việc, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy. Kiên định phương châm: "khoanh vùng hẹp, quản lý chặt" từ đó có những sáng tạo ở các địa phương; thấm nhuần các nguyên tắc "3 trước", "3 lớp", "4 tại chỗ".

Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo. Ảnh Thọ Dương

Chủ tịch UBND TP điểm lại các mốc vào ngày: 09/5, 21/5, 29/5, đã có những khoảng thời gian Hà Nội không có ca F0 ngoài cộng đồng. Từ 03/6 đến nay, TP ghi nhận 15 ca F0 mới, trong đó: 7 ca cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly.

Ngày 22/5, TP có ca F0 ở số 2 Phạm Sư Mạnh và Times City nhưng đến rạng sáng ngày 25/5, TP đã kiểm soát ngay được tình hình khi truy vết thần tốc, khoanh vùng chính xác các trường hợp liên quan. Đến nay, 14/14 chùm ca bệnh đã được kiểm soát.

"Chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình. Ví dụ ngày 26/5, TP có 66 điểm phong tỏa, đến nay còn 18 điểm phong tỏa rải rác ở 10 quận huyện. Phải quyết tâm, nỗ lực không để sơ sẩy. Như chùm ca bệnh vừa rồi ở Đông Anh đều liên quan đến việc đi lại vùng có dịch.

Khu chợ Cửa hàng mới nơi phát hiện chùm ca bệnh. Ảnh: Gia Khiêm

Ngay từ ca bệnh đầu tiên, nếu hiệu thuốc mà BN8853 đến mua thuốc khi có biểu hiện ho sốt (trước 2 ngày được khẳng định dương tính) mà thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đúng quy định thì chắc chắn sẽ hạn chế được lây lan dịch bệnh. TP đã đình chỉ ngay hiệu thuốc này. Đây là dẫn chứng cho việc phải chú ý từng việc nhỏ, không để sơ sẩy", Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Về việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, Chủ tịch UBND TP cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn như ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua.

"Ngày bầu cử 23/5 vừa qua, TP có 4.825 khu vực bỏ phiếu nhưng đã tổ chức tuyệt đối an toàn, thành công. Kỳ thi này chỉ có 184 điểm thi nên tôi tin tưởng sâu sắc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và kinh nghiệm đã có, TP sẽ tổ chức kỳ thi thành công và an toàn. Đây là thời điểm quan trọng để rà soát những khâu, phần việc cuối cùng để tổ chức kỳ thi an toàn ở mức cao nhất", ông Chu Nhọc Anh nhấn mạnh.

670 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh ở Chợ Cửa hàng mới âm tính

Tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh đã thông tin cụ thể về chùm ca bệnh tại Đông Anh. Cụ thể: trường hợp 1 là bệnh nhân nữ (BN8853), 45 tuổi, địa chỉ tại tổ 17, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, hàng ngày bán rau tại chợ Cửa Hàng Mới. Khởi phát ngày 30/5 (rát họng, sổ mũi), ngày 04/6 vào điều trị tại BV Bắc Thăng Long. Đến ngày 6/6 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Từ ca bệnh này điều tra phát hiện 1 trường hợp có liên quan dương tính (BN9139).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội thông tin tại cuộc họp.

Trường hợp 2: bệnh nhân nữ (BN9139), 39 tuổi, địa chỉ tại Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, là người bán rau tại Chợ Cửa hàng mới. Ngày 02/6, bệnh nhân xuất hiện ho đờm, mệt mỏi. Ngày 08/6, khi biết thông tin về ca bệnh 8853 nên đã chủ động ra khai báo tại TTYT huyện Đông Anh, ngay lập tức được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ca bệnh này điều tra xác định phát hiện 4 trường hợp dương tính như sau: BN9519 14 tuổi, địa chỉ Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh là F1 (con của BN9139); BN9520, 10 tuổi, địa chỉ Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh là F1 (con của BN9139); BN9522, 35 tuổi, địa chỉ Kính Nỗ, Uy Nỗ. Bệnh nhân đi mua rau tại Chợ Cửa hàng mới ngày 06/6; BN9521, 39 tuổi, địa chỉ Kính Nỗ, Uy Nỗ, là chồng của trường hợp 5. Bệnh nhân làm lái xe có đi giao Hàng tại Bắc Ninh từ 01-08/6/2021 tại nhà máy cơ khí chính xác Phúc Anh, Khu Công nghiệp Đông Thọ, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngày 08/6 nhập hàng tại Nhà máy sản xuất máy may TEGAFUS Hải Dương.

Qua công tác điều tra các ca bệnh trên, TP phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính như sau: bệnh nhân nữ, 6 tuổi, địa chỉ Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh là F1 (con của BN9521 và BN9522).

"Đến nay TP phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của 1 ca bệnh nêu trên. Như vậy chùm ca bệnh này đã ghi nhận 10 ca F0", ông Hạnh nêu.

Sở Y tế và huyện Đông Anh đã mở rộng diện lấy mẫu tới những khu vực liên quan như: công ty Panasonic thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (73 người), Bệnh viện Bắc Thăng Long (283 người) và 314 người liên quan đến Chợ Cửa hàng mới, Chợ Tó và các địa điểm liên quan khác (tổng cộng 670 người).

Kết quả ngoài các trường hợp dương tính trên và 10 mẫu chưa có kết quả (5F1 của BN9521 và 5 mẫu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long do vừa chuyển mẫu lên CDC) thì số còn lại đều âm tính. Dự kiến trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực liên quan để đánh giá nguy cơ.

Xem xét có lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đánh giá: 2 nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ, sự kiện chính trị quan trọng, duy trì và phát triển sản xuất thực hiện mục tiêu kép đã và đang được thực hiện tốt với các giải pháp "đúng", "trúng" và hiệu quả.

"Cùng một nguy cơ, diễn biến ấy khi ở Hà Nội sẽ là khó khăn, thách thức gấp đôi, gấp ba. Từ cơ sở, các lực lượng đã căng mình, và chia sẻ với các tỉnh bạn để ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi rất tự hào khi có các đồng chí bên cạnh, cùng cộng đồng trách nhiệm, không "hụt hơi" trong mọi tình huống. Chúng ta có đầy đủ niềm tin sẵn sàng cho các công việc nhất là kỳ thi lớp 10 sắp tới", Chủ tịch UBND TP nói.

Hình ảnh các trường tại Hà Nội thực hiện tổng duyệt trước ngày thi. Ảnh: Gia Khiêm

Chủ tịch UBND TP nêu rõ: chỉ đạo đã đầy đủ, tổ chức thực hiện nhuần nhuyễn, có nhiều sáng tạo ở cơ sở nhưng phải tuyệt đối tránh chủ quan khi TP được đánh giá tiêu biểu trong việc thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: liên tục những ngày qua, Trung ương, Thủ tướng, Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy đã có chỉ đạo, tất cả các đơn vị cần quán triệt với tinh thần kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. Từ đó có xem xét có lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội...

Về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tất cả các đơn vị phải ứng trực 24/24/7; luôn sẵn sàng kích hoạt tất cả biện pháp truy vết, khoanh vùng theo đúng các phương châm, nguyên tắc mà TP đã đặt ra. Các địa bàn phải chủ động cao nhất.

Chủ tịch UBND TP nhắc nhở phải đảm bảo an toàn tuyệt đối các cơ sở y tế, khám chữa bệnh. Từ cách làm tốt ở cơ sở, Chủ tịch UBND TP khẳng định, phương châm chống dịch là "5k + vaccine" và căn cơ là vaccine. Ngay sau kỳ thi lớp 10, TP sẽ xây dựng và triển khai tiêm theo kế hoạch. "TP đã liên hệ, chủ động tìm nguồn vaccine phục vụ nhân dân Thủ đô".

Khu vực khu công nghiệp, chế xuất vẫn là nơi có nguy cơ cao. Các chủ doanh nghiệp phải nắm 100% thông tin nhân lực, lao động cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để nắm rõ di biến động của công nhân.

Chủ tịch UBND TP khẳng định, cho đến nay, các công việc phục vụ kỳ thi lớp 10 đã được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đến cấp cơ sở. Thường trực Thành ủy đã họp nhiều phiên để chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục đi kiểm tra để rà soát, hoàn thiện các phương án.

"Các địa phương phải tiên liệu và chủ động. Gắn với trách nhiệm của cấp ủy trong ngày nay và ngày mai để rà soát kiểm tra kỹ từng phần việc", Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ.

Chia sẻ với các phụ huynh và thí sinh, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: "TP làm rất căn cơ, bài bản; trân trọng xin ý kiến nhân dân, chia sẻ khúc mắc với người dân. Chúng tôi cám ơn sự phản hồi đồng thuận cao của nhân dân.

Phụ huynh và các em yên tâm, mọi công việc đã được các cấp, các ngành chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng việc nhỏ để đảm bảo an toàn cao nhất cho thí sinh, phụ huynh, các lực lượng tổ chức kỳ thi. Từ chi tiết nhỏ như đưa đón các cháu đã được tính toán kỹ lưỡng, phụ huynh yên tâm.

Trước khi kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND TP gửi lời chúc các em học sinh có sức khỏe, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để hoàn thành kỳ thi.