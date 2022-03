Hà Tĩnh: Người phụ nữ nghi bị con gái tâm thần chém tử vong

Chiều 26/3, ông Phạm Bình Luận- Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), thông tin với PV Dân Việt, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, bà Lê Thị Hương (64 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Long) bị tử vong bất thường, trên người có rất nhiều vết chém sâu.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 26/3, người dân thuộc xóm 4, xã Sơn Long bàng hoàng khi phát hiện bà Lê Thị Hương tử vong tại nhà với nhiều vết chém nghiêm trọng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: PĐ

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Long đã có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Hương tử vong là do hung thủ đã chém nhiều nhát vào người.

Theo chính quyền địa phương, con gái của bà Hương là chị P.T.H (43 tuổi) bị bệnh tâm thần từ lâu, mỗi lần lên cơn bệnh thường hành hung bà này, nghi phạm cũng xác định chính là chị H.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.