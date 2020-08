Hà Tĩnh: Tìm thấy đối tượng vào khách sạn để trốn cách ly

Chia sẻ với Dân Việt, TS Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc CDC Hà Tĩnh nói: "Sáng nay (14/8), chúng tôi đã tìm được Hồ Sỹ C khi người này đang lẩn trú tại khách sạn Xanh BLUME, thuộc phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Cường đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm Y tế dự phòng Hồng Lĩnh tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khách sạn".

Trước đó, tối 13/8, CDC Hà Tĩnh nhận được thông tin Nhà xe Hùng Đức BKS 14B - 02869, đi từ Quảng Nam về Quảng Ninh, trên xe có hành khách Lê Khắc Thành (SN 1983, trú tại Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hoá) đi từ Đà Nẵng về ho, sốt.

Khi xe này qua địa bàn Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã khẩn trương kiểm tra và đưa được 5 người, trong đó 4 người ở huyện Kỳ Anh, 1 người ở TP. Hà Tĩnh đi cách ly.

Lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đưa đối tượng đi cách ly.

Khách sạn nơi đối tượng lẩn trốn được phun khủ khuẩn trong sáng 14/8.

Riêng hành khách Hồ Sỹ C (nhà xe Hùng Đức thông tin người này xuống ở TX. Hồng Lĩnh, có số điện thoại 03855743XX) được Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh bố trí đón đi cách ly khi tới Hồng Lĩnh thế nhưng C nhảy xe xuống trước. Lúc đầu có liên lạc nói vào một bệnh viện đa khoa tuyến huyện nhưng qua xác minh không đúng như vậy. Sau đó, C tắt điện thoại, lực lượng chức năng không thể liên lạc được.

Khi biết tin đối tượng này bỏ trốn, CDC Hà Tĩnh đã phát đi thông báo tìm C, nhờ quần chúng nhân dân hỗ trợ thông tin.