HAGL bị Sài Gòn FC cầm hòa, HLV Kiatisak nói điều bất ngờ

Sài Gòn FC đã có trận hòa nghẹt thở trước HAGL. Pha lập công đúng ở giây cuối cùng trận đấu đến từ lão tướng Đỗ Merlo đã giúp Sài Gòn FC thủ hòa 1-1 trước HAGL. HLV Kiatisak Senamuang của HAGL tiếc nuối: “Đó đúng là bóng đá. Nhưng phải thừa nhận là Sài Gòn FC đã thay đổi tích cực trong 2 lượt gần đây. Đầu tiên là nhân sự với việc xuất hiện của nhiều cầu thủ ngoại chất lượng. Thứ hai, Sài Gòn FC đón cú hích tinh thần với chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”.

Kiatisak nói thêm: “Chịu bàn thua ở phút cuối cùng quả thật rất đáng tiếc. Nhưng đó cũng là bài học để HAGL chúng tôi rút kinh nghiệm, tránh lơ là trong những phút cuối trận”.

HLV Kiatisak tiếc nuối vì HAGL rơi 2 điểm.

“Zico Thái” nói về mục tiêu của HAGL: “Khi bắt đầu giai đoạn lượt về, chúng tôi thừa nhận rằng muốn bám đuổi Hà Nội FC. Nhưng thực tế hiện tại cho thấy HAGL sẽ phải cạnh tranh với cả Viettel, Bình Định hay SHB Đà Nẵng. Bên cạnh đó, quan điểm của tôi là xây dựng đội bóng tiến về phía trước, với sự tiến bộ qua từng trận”.

Kiatisak cũng bật mí sẽ không dùng đội hình mạnh nhất khi đá ở Cúp Quốc gia với Sài Gòn FC trong vài ngày tới. “Có thể tới đây ở Cúp Quốc gia, tôi sẽ sử dụng một số cầu thủ trẻ. Tôi đánh giá trên cơ sở vị trí, thể lực và sự sẵn sàng của các cầu thủ để tính toán nhân sự”.

Sài Gòn FC có thể hài lòng với 1 điểm.

Về phần mình, HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC nói: “Chúng tôi xứng đáng có 1 điểm. Các cầu thủ Sài Gòn FC đã thể hiện được tinh thần và chuyên môn cho màn so tài với HAGL. Tôi cũng không hài lòng về chuyên môn khi đội không áp đặt được HAGL, đặc biệt trong hiệp 1. Thiệt thòi với Sài Gòn FC là đội phải thi đấu quá nhiều dưới trởi mưa. Cũng nói về điều kiện thời tiết, tôi cho rằng mặt cỏ sân Pleiku đã bị ảnh hưởng. So với những năm trước thì mặt sân không tốt bằng, trơn và trượt hơn. Có thể do sân chịu ảnh hưởng của mưa nhiều”.

HLV Phùng Thanh Phương khẳng định: “Chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu, từ V.League đến Cúp Quốc gia trong thời gian tới đây. Từ lãnh đạo đến Ban huấn luyện và các cầu thủ, chúng tôi luôn đặt niềm tin rằng Sài Gòn FC sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra”.