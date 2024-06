HAGL chiêu mộ Hoàng Đức, mượn Văn Toàn và Rafaelson?

Theo thông tin mà PV Dân Việt có được, mùa giải 2024/2025, bầu Đức và nhà tài trợ LPBank quyết tâm giúp CLB LPBank HAGL cạnh tranh ngôi vô địch V.League. Và để làm điều này, họ sẽ mạnh tay trong vấn đề chuyển nhượng. Cụ thể, đội bóng phố Núi sẵn sàng lao vào cuôc chiến tranh giành chữ ký của Hoàng Đức với Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thép xanh Nam Định và CLB CAHN. Ngoài ra, đội bóng do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt cũng sẽ đặt vấn đề với Thép xanh Nam Định trong việc mượn Văn Toàn và Rafaelson.

CLB LPBank HAGL sẵn sàng nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Hoàng Đức. Ảnh: VFF.

Ở kỳ chuyển nhưỡng giữa mùa giải 2023/2024, LPBank HAGL đã đồng ý cho Thép xanh Nam Định mượn ngôi sao sáng giá nhất đội là Nguyễn Tuấn Anh để đội bóng thành Nam có thêm những sự lựa chọn chất lượng cho cuộc đua vô địch. Vì thế, nhiều người tin rằng, khi LPBank HAGL đặt vấn đề mượn lại ngôi sao nào đó từ phía Thép xanh Nam Định trước thềm V.League 2024/2025, nhiều khả năng họ sẽ được đáp ứng.

ĐT Việt Nam biết số phận của mình trước trận gặp Iraq

Thông thường trong những lượt trận cuối cùng, các cặp đấu sẽ diễn ra cùng khung giờ để tránh trường hợp toan tính, nhưng điều đó chỉ xảy ra ở những giải đấu tổ chức ở địa điểm tập trung, hoặc các quốc gia chung múi giờ. Ngày 11/6 tới, lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra và ĐT Indonesia chạm trán ĐT Philippines lúc 19h30 (giờ địa phương).

ĐT Việt Nam lên đường sang Iraq. Ảnh: VFF.

Đây là khung giờ trùng với Việt Nam, nhưng vì trận đấu giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam diễn ra tại Iraq có giờ GMT+3, nên theo giờ địa phương sẽ diễn ra sau cặp đấu ĐT Indonesia vs ĐT Philippines. Cụ thể nếu tính theo giờ Việt Nam, trận ĐT Indonesia vs ĐT Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 11/6, còn trận ĐT Iraq vs ĐT Việt Nam bắt đầu lúc 1h00 ngày 12/6.

Điều này đồng nghĩa, trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận quyết đấu với ĐT Iraq, số phận của ĐT Việt Nam đã được xác định. Trong trường hợp ĐT Indonesia đánh bại ĐT Philippines, ĐT Việt Nam chắc chắn bị loại. Chỉ khi đoàn quân HLV Shin Tae-yong hoà hoặc thua The Azkals, Những chiến binh Sao vàng mới có cơ hội đi tiếp.

Arkadiusz Milik lỡ Euro 2024 vì dính chấn thương nặng

Ở trận đấu với Ukraine tại Warszawa rạng sáng nay, Ba Lan thắng với tỷ số 3-1. Giành chiến thắng nhưng thầy trò HLV Michal Probierz không được hưởng niềm vui trọn vẹn vì chấn thương nặng của Arkadiusz Milik.

Arkadiusz Milik dính chấn thương nặng. Ảnh: The Mail.

Trước Ukraine, Milik đá chính nhưng phải rời sân ngay phút thứ hai. Theo xác nhận của HLV Michal Probierz trong cuộc phỏng vấn sau trận, tiền đạo của Juventus buộc phải rút khỏi đội hình dự EURO 2024 của Ba Lan vì chấn thương nặng.

Mất Milik là tổn thất lớn với ĐT Ba Lan. Bởi lẽ, tiền đạo 30 tuổi là 1 trong những chân sút chất lượng nhất của Đại bàng trắng tại giải đấu ở Đức cùng ngôi sao số 1 Lewandowski.

Thủ môn Ramsdale nhận "mưa gạch đá"

Thủ môn Aaron Ramsdale.

Được HLV Southgate trao cơ hội bắt chính trước Iceland nhưng Aaron Ramsdale đã mắc lỗi không khép góc trong bàn thua duy nhất của ĐT Anh. Sai lầm này khiến thủ môn của Arsenal bị NHM Tam sư chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Việc Ramsdale được dự EURO 2024 cũng là một bất ngờ vì anh dự bị cho David Raya suốt mùa giải vừa qua.

HLV Fabregas mời gọi Sanchez

Alexis Sanchez.

Sau khi giúp Como thăng hạng Serie A, HLV Cesc Fabregas đã gọi điện mời Alexis Sanchez. Ngôi sao người Chile sẽ rời Inter Milan trong hè này theo dạng tự do, hiện chưa quyết định bến đỗ mới. Ở mùa giải vừa qua, Sanchez đã ghi 4 bàn thắng và đóng góp 5 kiến tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường.