HAGL chiêu mộ tân binh ĐT Việt Nam và cầu thủ Việt lai Pháp cao 1m82

Sau khi HAGL đón vị HLV Kiatisak vào vị trí ghế nóng, đội bóng phố Núi bắt đầu thực hiện các kế hoạch bổ sung nhân sự cho đội hình. Trước đó, HAGL đã chia tay 2 ngoại binh Chevaughn Walsh và Kelly Kester. Phan Thanh Hậu cũng rời HAGL để tìm kiếm thử thách mới.



Mới đây, HAGL đã đem về hai bản hợp đồng mới hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió ở V.League 2021, đó là Nguyễn Văn Việt - cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển ở tuổi 31 và vừa kết thúc hợp đồng với Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, tuyển thủ U22 Việt Nam Tiêu Exal cũng sẽ thi đấu cho đội bóng phố Núi theo dạng cho mượn từ CLB TP.HCM.

Nguyễn Văn Việt đầu quân cho HAGL trước mùa giải mới

Nguyễn Văn Việt sinh năm 1989, sau khi mùa giải 2020 kết thúc, anh đã trở thành cầu thủ tự do khi Than Quảng Ninh gặp khó khăn về tài chính và không thể tái ký hợp đồng. Mới đây, anh đã được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam. Trung vệ Văn Việt trưởng thành từ lò đào tạo của Quảng Nam. Anh từng muốn quay lại đóng góp cho quê hương nhưng đội bóng từ chối khéo với lý do đang trẻ hoá đội hình. Khi còn khoác áo Than Quảng Ninh, Văn Việt trở thành trụ cột ở hàng phòng ngự của đội bóng này.

Trong khi đó, cầu thủ mang dòng máu lai Pháp Tiêu Exal nổi bật nhờ kĩ năng tranh chấp và tì đè. Sở hữu chiều cao 1m82, chàng trai 20 tuổi có thể thi đấu ở nhiều vị trí như tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công và trung vệ. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng của CLB TP.HCM tham dự VCK U21 Quốc gia 2019.

HAGL đang tích cực bổ sung đội hình toàn tuyển thủ của mình với sự trở lại của Công Phượng, Văn Sơn và Đức Lương từ CLB TP.HCM. Ngoài ra, phố Núi vẫn còn thiếu ngoại binh để hoàn thành danh sách thi đấu cho mùa giải mới.