HAGL chốt xong 2 "siêu ngoại binh" V.League?

Sau khi không thể thành công với các thương vụ Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Minh Tùng, LPBank HAGL đang rất quyết tâm trong 2 thương vụ Geovane Magno và Cheick Timite. 2 cầu thủ này đều đã khẳng định được năng lực chuyên môn tại V.League trong những mùa giải vừa qua và chắc chắn là sự bổ sung rất chất lượng cho HAGL nếu hợp đồng được ký kết.

Cheick Timite trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: HCM FC.

Ở mùa giải vừa qua, Geovane chơi 24 trận cho CLB CAHN và ghi được 2 bàn. Trong khi đó, Timite thi đấu 22 trận cho CLB TP.HCM và ghi được 8 bàn. Geovane vừa hết hợp đồng với CLB CAHN và bỏ ngỏ khả năng ký tiếp. Trong khi đó, Cheick Timite đã nói lời chia tay với CLB TP.HCM và đang tìm kiếm bến đỗ tiếp theo tại V.League.

HLV Hansi Flick ngầm chê lối chơi tiki-taka của Barcelona

HLV Hansi Flick được Barcelona bổ nhiệm hồi cuối tháng 5 với bản hợp đồng tới mùa hè năm 2026. Hiện tại, nhà cầm quân này đã trải qua gần 2 tuần làm việc cùng các cầu thủ của Barcelona trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2024/2025.

Chia sẻ quan điểm của mình, HLV Hansi Flick rất hài lòng với kĩ thuật của cầu thủ. Tuy nhiên, ông lại ngấm ngầm chê bai lối chơi tiki-taka vốn đã trở thành phong cách truyền thống của Barcelona. Nhà cầm quân người Đức khẳng định muốn xây dựng lối chơi tấn công trực diện hơn sau khi nắm quyền.

HLV Hansi Flick.

"Lối chơi truyền thống ở đây là chuyền bóng nhưng tôi muốn họ tiếp cận một cách trực diện hơn với khung thành đối phương. Họ cần tập trung hơn vào nhiệm vụ ghi bàn. Tôi không nghĩ phong cách của tôi sẽ tạo nên sự thay đổi lớn. Tôi muốn lối chơi pressing tầm cao. Nhưng cuối cùng, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là giành chiến thắng", HLV Hansi Flick chia sẻ trên Barca ONE.

Real Madrid trở thành CLB đầu tiên đạt doanh thu hơn 1 tỷ euro

Theo công bố tài chính mùa giải 2023/24, Real Madrid đạt doanh thu 1 tỷ 73 triệu euro (không bao gồm chuyển nhượng cầu thủ), cao hơn 27% so với mùa giải kế trước. Con số này đã giúp Los Blancos lập kỉ lục, trở thành đội bóng đầu tiên có doanh thu vượt mốc 1 tỷ euro trong 1 mùa giải.

Phòng truyền thống của Real Madrid.

Dựa theo số liệu trên trang chủ, Real Madrid kiếm về lợi nhuận 16 triệu euro ở mùa giải vừa qua. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha duy trì tài sản ròng 574 triệu euro. Báo cáo tài chính này được Hội đồng quản trị Real Madrid họp và công bố vào ngày hôm qua (23/7).

Mặc dù Real Madrid đạt doanh thu kỉ lục trong lịch sử nhưng mức lợi nhuận không nhỉnh hơn nhiều so với các mùa giải trước vì mức chi cao hơn, đặc biệt là quỹ lương thưởng dành cho nhân viên và cầu thủ.

Động thái thể hiện sự trung thành của De Gea với M.U

Vào tháng 7 năm ngoái, sau khi hết hạn hợp đồng, David de Gea đã chính thức chia tay M.U, kết thúc 12 năm gắn bó.

Hiện De Gea vẫn là cầu thủ tự do. Theo tờ The Atheltic, 1 năm kể từ ngày rời Old Trafford, thủ thành 33 tuổi đã nhận được nhiều lời đề nghị từ Serie A, MLS hay Saudi Pro League.

David de Gea.

Ở Premier League, 1 đội bóng giấu tên đã từng liên hệ với David de Gea. Tuy nhiên, Athletic cho hay, anh đã từ chối vì không muốn thi đấu cho CLB nào khác ở Anh ngoài M.U. Động thái này đã thể hiện sự trung thành cũng như tình yêu của thủ môn người Tây Ban Nha với Quỷ đỏ.

UEFA chính thức buộc tội Rodri và Morata

UEFA đã tiếp nhận tố cáo và mở cuộc điều tra với màn ăn mừng của Tây Ban Nha. Hôm nay, Ủy ban kỉ luật UEFA đã có kết luật, buộc tội Rodri và Morata vi phạm 4 quy tắc của Cơ quan quản lí bóng đá cao nhất châu Âu. Những vi phạm đó bao gồm 'các nguyên tắc ứng xử chung', 'vi phạm nguyên tắc cơ bản về xứng xử đúng đắn', 'sử dụng sự kiện thể thao cho mục đích phi thể thao' và 'làm xấu hỉnh ảnh của môn bóng đá và UEFA'.

Rodri và Morata.

Sau lời buộc tội này, Ủy ban kỉ luật UEFA sẽ thảo luận và sớm đưa ra án phạt với Rodri và Morata. Trong quy định không có hình phạt cụ thể nhưng theo SunSport, 2 ngôi sao của La Roja sẽ bị kỉ luật nặng, gồm phạt tiền và treo giò các trận đấu ở cúp châu Âu.

Trích tuyên bố của UEFA: "Các thủ tục kỉ luật đối với Rodri và Morata đã được tiến hành theo điều 55 trong Quy định kỉ luật của UEFA. Hai cầu thủ vi phạm 4 quy tắc của UEFA trong lễ ăn mừng tại Madrid vào ngày 15/7/2024".

Sau thông báo của UEFA, LĐBĐ Gibraltar rất hoan nghênh và họ đang chờ án kỉ luật dành cho Rodri và Morata.