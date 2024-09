27 cầu thủ HAGL xuống Hạng Nhất thi đấu

Trước thềm khởi tranh mùa giải hạng Nhất 2024/25, CLB Long An đã đệ đơn không tham gia vì khó khăn tài chính. Nhờ sự giúp sức từ CLB HAGL và Chủ tịch ngân hàng LPBank Nguyễn Đức Thụy, CLB Long An đã thoát hiểm ngoạn mục.

Theo đó, CLB HAGL hỗ trợ mặt nhân sự với nhóm cầu thủ 27 người, trong đó có cả những gương mặt nổi bật trong đội hình vô địch giải U21 quốc gia 2024.

CLB Long An sẽ góp mặt giải hạng Nhất 2024/25.

Theo kế hoạch, CLB Long An sẽ được dẫn dắt bởi HLV Trịnh Duy Quang, cùng 2 trợ lý là HLV Phan Văn Giàu và HLV Lương Trung Tuấn.

Được biết, HLV Phan Văn Giàu và 7 cầu thủ Long An đã hội quân cùng HLV trưởng Trịnh Duy Quang và nhóm 27 cầu thủ HAGL tại trung tâm Hàm Rồng. Tại đây, Đại diện miền Tây sẽ tập luyện và hoàn tất khâu sàng lọc đội hình trước khi trở lại Tân An cho mùa giải mới.

Cũng theo thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Long An, Công ty cổ phần thể thao Long An sắp ra mắt để tiếp nhận CLB Long An.