Hai Bộ Công an, Tài nguyên Môi trường cùng vào cuộc xử lý sốt đất nông nghiệp

Theo đó, ông Hoàng Đình Quê hỏi: Thời gian vừa qua, giá đất đai tại nhiều nơi đã tăng trưởng nóng, dẫn tới hiện tượng nhiều bà con nông dân cũng tham gia buôn bán đất đai. Việc tăng giá đất dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho sản xuất nông nghiệp, cho đảm bảo an ninh, trật tự ở nhiều địa phương.

Xin hỏi Thủ tướng, Chính phủ có các giải pháp gì nhằm kiểm soát giá đất, giám sát việc buôn bán, chuyển nhượng đất đai đúng các quy định của pháp luật?

Nông dân Hoàng Đình Quê đến từ thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Sau khi được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ định trả lời, Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên cho biết: "Đúng như vấn đề nông dân Hoàng Đình Quê quan tâm, trong thời gian gần đây các thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí, phản ánh giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an ninh ở địa phương. Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng đã kịp thời có văn bảo chỉ đạp các địa phương chấn chỉnh công tác quản lý về giá đất và thị trường bất động sản".

Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên.

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Trần Quý Kiên cho biết, Bộ Tài nguyên- Môi trường đã đưa ra 8 giải pháp để xử lý:



1. Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản.Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản, bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

2. Công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch nói chung trong đó có kế hoạch sử dụng đất để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất một mặt để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. Quản lý chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định các pháp luật đất đai về việc tách thửa. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án theo quy định của pháp luật.

4. Có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai. Thông tin kịp thời thông tin quy hoạch của địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng trục lợi.

6. Thống nhất về mặt nhận thức trong công tác định giá đất

7. Tổng kết, đánh giá sử đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản, trong đó chú trọng quy định cụ thể về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

8. Cần sự vào quyết liệt của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức, quản lý hoạt động đấu giá đất. Nâng cao năng lực của các tổ chức phát triển quỹ đất ở các địa phương.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (bên trái).

Cũng trả lời về vấn đề này, Trung tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: "Đối với lực lượng công an thời gian qua tội phạm vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai rất phổ biến, đặc biệt nổi lên ở trình trạng phân lô, bán nền đối với đất nông nghiệp, đất quy hoạch, trồng cây lâu năm, tập trung ở các tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh. Thực trạng này gây nên nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư, người mua đất, cản trở các nhà đầu tư, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội".

Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng: Qua tìm hiểu tôi thấy nổi lên mấy thủ đoạn: Chủ đầu tư đã rao bán khi chưa có quy hoạch cụ thể hoặc đối với đất đã quy hoạch thì tự ý xây dựng hạ tầng sau đó phân lô bán nền trái pháp luật, đặc biệt là mua bán trên các sàn thương mại trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đơn cử mấy năm trước chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương phá vụ án liên quan tới Công ty cổ phần Alibaba. Công ty này đã tự vẽ 42 dự án với 620ha không có thật, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng. Đây là vụ án lớn mà sau khi phá được đã trở thành bài học, lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư.

Nguyên nhân của thực trạng này là do sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng đã đánh vào tâm lý hám lợi của người mua để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Về các giải pháp cho vấn đề này, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cấp ngành thường xuyên cập nhật các thủ đoạn của các loại thủ phạm đặc biệt là xã hội đen, các nhóm giang hồ cát cứ liên kết với nhau vé ra các dự án không có thật để lừa đảo người dân.

Chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho chính quyền các cấp giái quyết ngay từ đầu, từ sớm từ xa hạ chế tập trung đông người khiếu kiện về đất đai, tránh khiếu kiện từ xa hay tập trung tới các cơ quan công quyền để khiếu kiện về đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp trả lời, làm rõ thêm nhiều nội dung bà con nông dân nêu ra tại Hội nghị đối thoại.

Trả lời trực tiếp về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Về chính sách đất đai, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang làm việc rất tích cực, Chính phủ đang chuẩn bị trình sửa đổi Luật Đất đai và sắp tổ chức hội nghị về phát triển thị trường đất đai lành mạnh, bền vững, an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các sai phạm…

"Với vấn đề đất đai, vừa phải có giải pháp xử lý các vấn đề tình thế, vừa phải có giải pháp lâu dài. Đất đai là nguồn lực rất lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh kế, đời sống người dân, chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để phát huy tốt nhất nguồn lực này, hạn chế thấp nhất các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng…"- Thủ tướng nhấn mạnh.