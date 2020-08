Hải Dương: Nâng mức cảnh báo, kiểm soát nghiêm ngặt toàn thành phố

Việc kiểm soát tại các chốt kiểm soát được tăng cường trong sáng 16/8

Theo đó, với các biện pháp quyết liệt để dập dịch, bao gồm: Nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, phường/xã cách ly với phường/xã; đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố; yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thực sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, chỉ cho phép các phương tiện ra vào thành phố trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử trùng theo quy định.



Người dân hạn chế ra ngoài, chấp hành quy định đeo khẩu trang khi có việc phải ra đường

Thành phố yêu cầu đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng ăn uống, kể cả dịch vụ giao hàng tận nhà, các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao. Dừng các hoạt động hội họp tập trung đông người, các hoạt động tôn giáo.

Biện pháp trên được áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16/8. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước 0 giờ ngày 16/8, hơn 50 điểm vào trung tâm TP.Hải Dương đã được kiểm soát chặt chẽ. Các chốt kiểm soát được tăng cường thêm lực lượng bao gồm: Công an, Y tế, Quân đội, lực lượng dân phòng địa phương, thanh niên tình nguyện để kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động lưu thông. Những người dân muốn ra khỏi thành phố phải có lý do chính đáng. Những trường hợp khác vào thành phố đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, khai báo lộ trình đi và đến. Những trường hợp không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng vận động quay trở lại thành phố.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, tại thời điểm 0 giờ ngày 15/6, tại các điểm chốt không ghi nhận người dân ra khỏi trung tâm thành phố. Một số phương tiện và người dân vào TP.Hải Dương đều được lực lượng chức năng kiểm tra theo đúng quy định.

Nhiều phương tiện tranh thủ rời khỏi TP.Hải Dương trước 0 giờ ngày 15/6

Trước đó, nhiều người dân ngoại tỉnh, làm việc ở nơi xa đã chủ động chuẩn bị hành lý, phương tiện để rời khỏi thành phố.

Anh Nguyễn Văn Huy ở phường Trần Hưng Đạo đang công tác ở ngoài tỉnh cho biết, ngay khi nhận được thông báo từ lực lượng chức năng TP. Hải Dương được phát trên loa phóng thanh của phường, anh đã chủ động trao đổi công việc với cơ quan, gia đình và quyết định mang tư trang cá nhân lên công ty trước 0 giờ ngày 15/8 để đảm bảo thực hiện nghiêm theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quảng trường trung tâm TP.Hải Dương im ắng trong sáng ngày 16/8

Sáng 16/8, trên các tuyến đường chính của TP.Hải Dương lưu lượng các phương tiện và người dân tham gia giao thông giảm hơn nhiều. Hầu hết các tuyến phố đều vắng vẻ. Người dân nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo phương châm: “Nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, phường/xã cách ly với phường/xã”.

Theo ghi nhận, người dân tập trung đông hơn tại các chợ trung tâm. Tất cả đều được kiểm tra thân nhiệt, sử dụng dung dịch diệt khuẩn trước khi vào chợ.

Về cơ bản, người dân TP.Hải Dương nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19.