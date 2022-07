Hai mẹ con cùng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi Trường THPT Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là chị Tráng Thị Dụ (sinh năm 1983) và em Giàng A Nhà.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào lúc hơn 10 giờ sáng nay (7/7), khi tiếng trống vang lên báo giờ nộp bài, cùng với hàng trăm thí sinh bắt đầu bước ra khỏi phòng thi thì hai mẹ con chị Tráng Thị Dụ cũng bước ra khỏi phòng thi ra ngoài cổng trường.

Hại mẹ con chị Tráng Thị Dụ phấn khởi khi hoàn thành khá tốt môn thi Ngữ văn. Ảnh: CTV.

Phấn khởi chia sẻ với PV khi vừa hoàn thành xong môn thi Ngữ văn, chị Dụ cho hay: "Đề thi môn Ngữ văn sáng nay cũng khá vừa sức, mình có làm được, những vẫn chưa được như kỳ vọng".

Theo tìm hiểu của PV, chị Dụ hiện là giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Vân Hồ (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ). Trước đây, do điều kiện gia đình khó khăn nên chị Dụ học đến lớp 9 rồi học lên chuyên nghiệp. Sau đó, chị về công tác tại Trường Mầm non Vân Hồ.

Chị Tráng Thị Dụ cho biết: "Do tuổi đã cao nên trong quá trình ôn thi có gì không hiểu, tôi cùng con lên mạng tìm kiếm câu trả lời". Ảnh: CTV.

Đến nay, do yêu cầu công việc cần bằng cấp ba nên chị Dụ đã đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi Trường THPT Vân Hồ.

Theo chị Dụ, gần 40 tuổi nên ôn thi cũng khá ngại, bởi chương trình học khác nhiều so với ngày xưa. Bên cạnh đó, công việc giảng dạy, con cái cũng ít nhiều chi phối đến việc ôn thi. Trong quá trình ôn thi, hai mẹ con luôn động viên nhau cố gắng và cùng nhau ôn tập.

Trao đổi với PV, em Giàng A Nhà (con trai chị Dụ) cho biết: "Đề thi môn Ngữ văn năm nay không quá khó. Tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" em cũng đã ôn tập kỹ trước đó nên em làm bài khá tự tin. Em hy vọng các môn còn lại cũng sẽ suôn sẻ như môn Ngữ văn".

"Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, em dự kiến nộp hồ sơ vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Em mong muốn được đi học đại học để sau này mang kiến thức mình học được về giúp sức cho quê hương. Bởi quê em bà con còn nghèo lắm!", em Nhà tâm sự.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại huyện Vân Hồ có 369 thí sinh tham gia thi tại 2 điểm thi, gồm điểm thi Trường THPT Vân Hồ và điểm thi Trường THPT Mộc Hạ với 23 phòng thi.