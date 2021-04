Hải Phòng: Chủ tịch xã An Thái nói về việc người dân phải nộp 140.000 đồng khi làm căn cước công dân có gắn chip

Liên quan đến vụ việc một số người dân xã An Thái, huyện An Lão (Hải Phòng) phản ánh khi đi làm căn cước công dân có gắn chip phải nộp 140.000 đồng cao hơn nhiều so với quy định, chiều 10/4 thông tin với Dân Việt qua điện thoại, ông Phạm Hữu Dũng - Chủ tịch UBND xã An Thái khẳng định: "Thông tin một số người dân xã An Thái phải nộp 140.000 đồng khi làm căn cước công dân có gắn chip là đúng và hiện nay cơ quan công an đã nhờ các thôn trả lại tiền cho người dân, số tiền phải trả lại cho người dân là 85.000 đồng".

Thẻ căn cước công dân có gắn chip.

Chủ tịch UBND xã An Thái cũng cho biết, khi thấy công an thu của người dân 140.000 đồng cao hơn so với quy định, xã có hỏi cơ quan công an thì được trả lời do xã An Thái là xã làm điểm trong việc cấp căn cước có gắn chip cho người dân nên chưa biết mức phí cụ thể là bao nhiêu, nên công an tạm thu của người dân 140.000 đồng, nếu sau này nhiều hơn so với quy định sẽ gửi lại tiền thừa cho người dân.



Ông Dũng cũng cho biết thêm xã An Thái là xã làm điểm trong việc cấp căn cước công dân và hiện nay toàn xã An Thái đã cấp được khoảng 1.600 căn cước công dân có gắn chip.