Hải Phòng: Đề nghị tước danh hiệu CAND 4 cán bộ, chiến sĩ công an quận Đồ Sơn

Liên quan đến hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng), tối 19/5, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp và Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy (Công an quận Đồ Sơn).

Viện KSND tối cao bắt một số cán bộ công an quận Đồ Sơn.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Đồ Sơn).

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP.Hải Phòng cũng thống nhất với Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Đồ Sơn hướng dẫn Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn hoàn thiện thủ tục đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với 4 cán bộ, chiến sĩ nói trên.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã làm đơn tố cáo một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) làm sai lệch hồ sơ vụ bắt 25 người sử dụng ma túy trong quán karaoke Hải Sơn (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) vào ngày 13/11/2020.

Sau khi ông Khoa làm đơn tố cáo, Viện KSND tối cao đã vào cuộc, khởi tố, bắt giam 4 cán bộ thuộc Đội Điều tra tổng hợp, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an quận Đồ Sơn.

Được biết, đánh đổi cho hành động đó, ông Khoa và gia đình đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Bản thân ông Khoa trước khi làm đơn tố cáo cũng đã có đơn xin ra khỏi ngành sau 19 năm gắn bó, cống hiến.