Hải Phòng: Hành hung Phó chủ tịch UBND phường, Phó giám đốc công ty lĩnh án

Sáng nay 30/6, Tòa án nhân dân quận Hải An xét xử lưu động vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản KM 17 + 920 đê sông Lạch Tray (phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) do Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải làm chủ đầu tư.



Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quận Hải An, vào khoảng 14h30 ngày 13/3, Tổ công tác của phường Tràng Cát gồm các ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó chủ tịch phường Tràng Cát làm tổ trưởng; ông Đào Văn Tú và ông Vũ Văn Dương là cán bộ công chức của UBND phường Tràng Cát tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất ven sông Lạch Tray thuộc tổ 6, phường Tràng Cát do Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải làm chủ đầu tư.

Khi tổ công tác đi xe máy đến khu đất trống của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải thì Nguyễn Trung Hải - Phó giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải và Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải; Lê Hoàng An nhân viên của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải đi ra gặp tổ công tác. Tại đây Lê Hoàng An nói "có giấy tờ gì không, không có giấy tờ thì các ông đi ra ngoài".

Cùng lúc đó Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải nói với ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó chủ tịch phường Tràng Cát "đề nghị các ông ra khỏi khu đất này ngay, không lằng nhằng, đánh bỏ mẹ đấy nhé".

Nguyễn Trung Hải - Phó giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải tại phiên tòa.

Sau đó Nguyễn Trung Hải - Phó giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải lấy đất đá vụn ném về phía tổ công tác nhưng không trúng ai, Nguyễn Trung Hải tiếp tục túm cổ áo, đấm, chộp vào mặt gây thương tích cho ông Nguyễn Trọng Lượng. Tiếp đó Hải túm cổ áo, xô đẩy ông Đào Văn Tú ngã xuống kênh mương nước nhân tạo làm rơi thẻ công chức đang đeo ở cổ.

Đến ngày 14/3 thì Nguyễn Trung Hải đã đến Công an phường Tràng Cát đầu thú.

Theo kết luận pháp y, ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó chủ tịch phường Tràng Cát bị xây xước da nhỏ vùng mi dưới mắt phải, vùng cổ trái, bầm tím vùng má phải, không gây tổn thương xương, không tổn thương nội sọ. Các thương tích trên có đặc điểm do vật tày tác động trực tiếp gây nên.

Xác minh tại UBND quận Hải An xác định, thửa đất do Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải đang sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản, không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động xây dựng, san lấp mặt bằng, thay đổi kết cấu hiện trạng của thửa đất.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với với nội dung đã nêu trên và khai nhận, tại thời điểm tổ công tác của phường Tràng Cát kiểm tra, Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải đã san lấp mặt bằng, đào kênh nước và xây dựng một nhà khung thép không phép.

Cũng theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An, Nguyễn Trung Hải, Phạm Văn Hùng và Lê Hoàng An không có sự bàn bạc việc chống đối tổ công tác.

Trước những chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, ngày 30/6 Tòa án nhân dân quận Hải An xử phạt Nguyễn Trung Hải - Phó giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ, còn Phạm Văn Hùng và Lê Hoàng An chỉ bị phạt hành chính.

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, trong lúc kiểm tra công trình xây dựng trái phép của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải, ông Nguyễn Trọng Lượng- Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) và ông Đào Văn Tú- công chức địa chính phường Tràng Cát bị nhiều đối tượng hành hung.

Ngày 13/3, UBND phường Tràng Cát có báo cáo gửi các cơ quan chức năng quận Hải An về việc xây dựng công trình trái phép và chống người thi hành công vụ tại đầm nuôi trồng thủy sản tại KM 17 + 920 đê sông Lạch Tray (phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) do Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải làm chủ đầu tư. Văn bản này do ông Vũ Tuấn- Chủ tịch UBND phường Tràng Cát ký.

Theo đó, vào 14h30 ngày 13/3, tại Km 17 + 920 ngoài đê đầm nuôi trồng thủy sản (khu bãi sông Lạch Tray, đê Tràng Cát, phường Tràng Cát) có diện tích 2,8 ha, UBND phường Tràng Cát kiểm tra, phát hiện tại đầm của Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải do ông Phạm Văn Hùng làm giám đốc đã tự ý san lấp mặt bằng, trồng cây cau, dừa phi lao. Ngoài ra, công ty này còn làm ao, lối đi vòng quanh xây dựng công trình khung kim loại trên 50m2, đang có hoạt động đổ bê tông, có đường đi bao quanh.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, ông Nguyễn Trọng Lượng- Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Cát, ông Đào Văn Tú- công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường Tràng Cát và ông Vũ Văn Dương, nhân viên quản lý đê nhân dân đã thực hiện kế hoạch kiểm tra vi phạm về xây dựng tại khu đất trên.

Biết có cán bộ UBND phường Tràng Cát xuống kiểm tra, ngay lập tức các đối tượng Phạm Văn Hùng cùng 2 đối tượng là Hải và An từ trong lán lấy đá ném vào người ông Nguyễn Trọng Lượng. 3 đối tượng lao về phía ông Lượng khống chế. Đối tượng Hải lao vào bóp cổ, đấm liên tiếp vào mặt, túm đầu ông Lượng dúi xuống hồ thoát nước công trình đang thi công sâu khoảng 3m, phía dưới có nhiều cọc tre. Ông Lượng vùng thoát chạy về phía đê thì bị các đối tượng truy đuổi.

Ngay sau khi ông Nguyễn Trọng Lượng thoát khỏi vòng vây, các đối tượng này lại bóp cổ, ném ông Đào Văn Tú xuống hồ thoát nước đang thi công được đóng nhiều cọc tre, có độ sâu khoảng 3m khiến ông Tú bị thương và hoảng sợ.

Cũng theo báo cáo của UBND phường Tràng Cát, trước đó, Phạm Văn Hùng còn dọa giết các thành viên trong gia đình và con nhỏ ông Nguyễn Trọng Lượng nếu còn ngăn cản việc thi công tại công trình này.