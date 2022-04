Hải Phòng: Khởi tố doanh nhân Tạ Quyết Thắng- giám đốc công ty Sơn Trường

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 91 ngày 22/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đối với ông Tạ Quyết Thắng (SN 1953, cư trú tại Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) về hành vi Gây rối trật tự công cộng, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng tiến hành điều tra theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, chiều 19/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu B Bến xe Thượng Lý, số 52 đường Hùng Vương, Sở Dầu, Hải Phòng.