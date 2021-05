Hải Phòng: Một xã cả bí thư và chủ tịch bị loại khỏi danh sách ứng cử HĐND, vì sao?

Sáng ngày 5/5, trao đổi với PV báo Dân Việt qua điện thoại, bà Ngô Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, ông Đỗ Trọng Hiếu - Bí thư Đảng ủy và ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đều bị loại ra khỏi danh sách ứng cử HĐND xã vì có liên quan đến đơn thư.

Trụ sở UBND xã Mỹ Đức.

Chủ tịch UBND huyện An Lão thông tin thêm, ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức bị loại ra khỏi danh sách ứng cử HĐND vì lý do vừa bị Huyện ủy An Lão kỷ luật về Đảng bằng hình thức cảnh cáo do liên quan đến bằng cấp.

Ông Đỗ Trọng Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức cũng bị loại ra khỏi danh sách ứng cử vì liên quan đến đơn thư. "Hiện nay, ở xã Mỹ Đức cả Bí thư và Chủ tịch đều bị loại ra khỏi danh sách ứng cử HĐND vì đơn thư. Huyện An Lão đang xin ý kiến các cơ quan chức năng để kiện toàn nhân sự ở đây" - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết.

Được biết, trước đó Ủy ban kiểm tra huyện ủy An Lão đã thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu dùng bằng giả để được tiếp nhận vào làm việc tại ủy ban xã đối với ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức. Sau đó, Huyện ủy An Lão đã kỷ luật ông Phạm Văn Hùng bằng hình thức cảnh cáo. Được biết ông Phạm Văn Hùng mới được bầu làm chủ tịch UBND xã Mỹ Đức khoảng gần 1 năm.

Còn ông Đỗ Trọng Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức bị tố cáo liên quan đến một số sai phạm trong quản lý đất đai thời ông Hiếu còn làm Chủ tịch UBND xã.