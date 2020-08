Hải Phòng: Tai nạn kinh hoàng ở phố đi bộ Tam Bạc, 1 người tử vong

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, sự việc xảy vào khoảng 0h30 ngày 19/8. Một ô tô chạy với tốc độ cao đâm liên hoàn vào 2 ô tô đang lưu thông trên đường Tam Bạc, sau đó một chiếc ô tô đâm vào một người phụ nữ đang đi xuống đường khiến người này tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một người tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn.

Sáng 19/8, trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Xuân Hòa - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết: "Vụ tai nạn kinh hoàng ở phố đi bộ Tam Bạc đã khiến một người bị chết. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn".

Ba chiếc ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Một lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an quận Hồng Bàng đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đưa người bị nạn đi cấp cứu, vụ tai nạn đã khiến một phụ nữ thiệt mạng. Về nguyên nhân vụ tan nạn, Công an quận Hồng Bàng sẽ thông tin khi có kết quả điều tra chính thức.