Hải Phòng: Yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những bấp cập về giao thông trên Quốc lộ 10

Liên quan đến vụ việc, trên Quốc lộ 10 (đoạn qua khu vực TP. Hải Phòng) là tuyến đường có thu phí nhưng đường luôn trong tình trạng tối như mực không có hệ thống đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường bị mờ, hệ thống đèn phản quang trên dải phân cách cứng có cũng như không, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã được Báo Dân Việt phản ánh.

Quốc lộ 10 dân phải trả phí nhưng đường tối, khó quan sát gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn Đại.

Ngày 9/3, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản gửi Ban An toàn giao thông TP. Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; Công an Hải Phòng; Khu Quản lý đường bộ I; Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng về việc đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng.

Văn bản của UBND TP. Hải Phòng về việc đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh Nguyễn Đại.

Văn bản của UBND TP. Hải Phòng nêu rõ, ngày 04/3, báo Dân Việt điện từ có bài viết "Hải Phòng: Quốc lộ 10 dân phải trả phí nhưng đường tối như mực, hệ thống phản quang có cũng như không" phản ánh tuyến Quốc lộ 10 (đoạn qua khu vực thành phố Hải Phòng) là tuyến đường có thu phí nhưng đường luôn trong tỉnh trạng tối như mực, không có hệ thống điện chiếu sáng, vạch kẻ đường bị mở, hệ thống đèn phản quang trên dải phân cách cứng có cũng như không, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP. Hải Phòng có ý kiến như sau:

Giao Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì cùng Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Khu Quản lý đường bộ I và Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng kiểm tra phản ánh nêu trên của báo điện tử Dân Việt.

Có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục đảm bảo giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 10 (đoạn từ Quán Toan đến cầu Nghìn) trong trường hợp cần thiết. Đồng thời Báo cáo, đề xuất UBND TP. Hải Phòng các nội dung vượt thẩm quyền.

Được biết, trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên QL10 đoạn Hải Phòng–Thái Bình bắt đầu thu phí từ năm 2019 do Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng quản lý và vận hành.

Mức phí qua trạm BOT Tiêu Cựu trên Quốc lộ 10 thấp nhất là 35.000 đồng/lượt xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng; 50.000 đồng/lượt xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; 75.000 đồng/lượt cho xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; 120.000 đồng/lượt xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container 20 fit; 180.000đồng/lượt xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe container 40 fit.