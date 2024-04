Hai vợ chồng bị mất tích con trai suốt 25 năm, cuối cùng tìm thấy trong tù

Vào những ngày cuối tháng 3/2024, tại phòng đón tiếp khách của nhà tù Triệu Khánh thuộc thành phố Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có một cuộc hội ngộ rất đặc biệt.

Đó là giây phút đoàn tụ của 2 vợ chồng ông bà Viên gặp lại cậu con trai của mình sau 25 năm bị mất tích. Khi nhìn thấy nhau, tất cả cùng khóc nức nở vì cảm xúc dồn nén từ bao lâu đều vỡ òa.

25 năm khổ sở tìm con

Ngày 9/11/1999, ông Viên và bà Châu đang làm việc ở thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu. Họ để cậu con trai 3 tuổi ở trước căn nhà thuê. Chỉ rời mắt khỏi con khoảng 10 phút, sau đó cậu bé biến mất một cách bí ẩn.

Việc để con trai bị mất tích ngay trước mắt trở thành nỗi ám ảnh dày vò suốt cuộc đời đôi vợ chồng. Suốt 25 năm ròng, họ liên tục tìm kiếm tung tích của con. Cả hai chia nhau đi khắp Quý Châu, Hồ Bắc, Tân Cương, Hà Bắc và Quảng Đông với hy vọng có chút manh mối nhưng vô vọng.

Bên cạnh đó, cả hai thu thập mẫu ADN rồi gửi tới công an các địa phương, chi rất nhiều tiền để đăng tin tìm kiếm trên truyền thông, báo chí, cho tới dán tờ rơi ở ngã tư đường phố, nhưng đều không có kết quả.

Thời điểm đó, camera giám sát chưa thịnh hành như hiện tại. Không có nhân chứng khiến cuộc điều tra của cảnh sát rơi vào ngõ cụt.

"Suốt 25 năm qua, chưa bao giờ chúng tôi ngừng tìm con và chỉ hy vọng một lần được gặp lại", ông Viên bộc bạch.

Cuộc đoàn tụ trong tù

Cuối tháng 11/2023, công an tỉnh Quảng Đông phối hợp với công an tỉnh Quý Châu tiến hành so sánh mẫu ADN và phát hiện một phạm nhân có biệt danh A Văn đang giam giữ ở nhà tù Triệu Khánh thuộc tỉnh Quảng Đông, rất có thể là cậu con trai mất tích 25 năm qua.

Nhà tù Triệu Khánh rất quan tâm tới câu chuyện này. Họ lập tức tổ chức đội công tác gồm ban quản lý, văn phòng, liên kết chặt chẽ với công an các tỉnh để hoàn thành việc thu thập tài liệu xét nghiệm mẫu máu của phạm nhân và ông bà Viên

Mặt khác, đại diện nhà tù tiếp tục giữ liên lạc với ông Viên và làm công tác tư tưởng trước với phạm nhân A Văn.

Từ việc lấy mẫu máu cho tới việc xác định người thân tại chỗ, đội công tác của nhà tù giúp phạm nhân A Văn nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ. Đồng thời, phía nhà tù tích cực liên lạc với gia đình ông Viên, gửi ảnh cũ của cậu con trai mất tích.

Khi nhìn thấy bức ảnh do đội công tác nhà tù cung cấp, phạm nhân 28 tuổi nói rằng cậu bé trong bức hình rất giống với một số bức hình của mình hồi nhỏ được cha mẹ nuôi chụp lại.

Biết thông tin cha mẹ ruột đang tìm kiếm, ban đầu phạm nhân không đồng ý gặp mặt vì mặc cảm. Sau khi được động viên, dần cởi những nút thắt chuyện quá khứ, A Văn chấp nhận gặp lại cha mẹ đẻ của mình.

Vào ngày gia đình đoàn viên trong nhà tù, A Văn được đặc cách không phải mặc áo tù nhân. Anh mặc trên người chiếc áo phông màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Họ ôm chầm lấy nhau và òa khóc.

Tại đây, đại diện công an công bố kết quả đối chiếu ADN và tuyên bố A Văn là con đẻ của ông Viên bà Châu, người bị mất tích suốt hàng chục năm. Gia đình cũng cùng nhau chụp chung bức ảnh đoàn tụ.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan ban ngành, lực lượng công an không quản vất vả để hỗ trợ cho gia đình có ngày hôm nay. Hai vợ chồng đã mơ gặp lại con ngần ấy năm, không ngờ giấc mộng đã thành hiện thực. Con hãy ở lại cải tạo cho tốt rồi trở về nhà cùng bố mẹ nhé", bà Châu rưng rưng nước mắt.

Trong khi đó, A Văn cũng hứa với bố mẹ sẽ cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập với xã hội, đoàn tụ cùng gia đình.