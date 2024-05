Hạm đội Biển Đen của Nga 'mất tích' sau vụ tấn công ATACMS ở Crimea

Hạm đội Biển Đen của Nga.

Quân đội Ukraine không phát hiện tàu chiến Nga ở Biển Đen và Biển Azov vào sáng thứ Tư (30/4). Cơ quan báo chí của Hải quân Ukraine cho biết: "Ở Biển Đen và Biển Azov, tàu địch đang mất tích".



Kiev đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen của Nga trong suốt thời gian qua. Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại Crimea từ tay Nga, nơi hiện đóng vai trò là trung tâm hậu cần trung tâm của Moscow cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine.

Nga dường như đã di dời một số tàu thuộc Hạm đội Biển Đen được đánh giá cao khỏi cảng ở Crimea để tránh thiệt hại thêm sau các cuộc tấn công thành công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh từ tháng 10 năm ngoái cho thấy Hạm đội Nga đang di dời từ Sevastopol đến Novorossiysk ở Krasnodar Krai, miền nam nước Nga khi Ukraine nhắm vào các tàu của Moscow. Các tàu cũng đang hướng tới cảng hải quân Nga ở Feodosia xa hơn về phía đông trên Bán đảo Crimea đã sáp nhập.

Những hình ảnh vệ tinh gần đây hơn được chia sẻ bởi nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở MT Anderson của OSINT, dường như cho thấy Hạm đội Biển Đen phần lớn đã từ bỏ các căn cứ hải quân chính ở Crimea.

Hồi tháng 3, người phát ngôn Hải quân Ukraine, Đại úy Dmytro Pletenchuk cho biết: "Mục tiêu cuối cùng của Kiev là quét sạch các tàu quân sự của Nga ở khu vực Azov và Biển Đen".

Thông báo của hải quân được đưa ra ngay sau khi Vladimir Rogov, chủ tịch của We Are Together With Russia, một nhóm thân Nga hoạt động ở khu vực Zaporizhzhia của Ukraine do Moscow chiếm đóng, cũng như các blogger quân sự Nga, cho biết Ukraine đã bắn ATACMS vào Crimea từ khu vực Kherson phía nam Ukraine qua đêm vào thứ Hai.

Rogov viết trên Telegram: "Tối nay, các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Cộng hòa Crimea. Phòng không Nga đã hoạt động hiệu quả ở Dzhankoy và Simferopol. Theo thông tin mới nhất, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã làm rất tốt".

Rogov cho biết thêm Ukraine đã phóng "một số tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công bán đảo hòa bình".

Sergey Aksyonov, lãnh đạo Crimea được Điện Kremlin hậu thuẫn, cho biết các quả đạn con chưa nổ đã nằm rải rác ở khu vực Simferopol trên bán đảo "sau khi tên lửa ATACMS bị bắn rơi".

Ông nói trên Telegram: "Nếu bạn tìm thấy loại đạn này, đừng nhặt nó lên, đừng đến gần chúng".

Ukraine và Nga không bình luận chính thức về các cuộc tấn công được báo cáo. Không có thương vong nào được báo cáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đánh giá vào tháng trước, sau cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol rằng, Hạm đội Biển Đen của Nga đã "không hoạt động".