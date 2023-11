Hamas tung video ghi lại cảnh phục kích binh sĩ Israel ở Thành phố Gaza

Binh sĩ Israel tuần tra tại Dải Gaza trong chiến dịch trên bộ chống lực lượng Hamas ngày 5/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 9/11, mặc dù lực lượng quân đội Israel đã bao vây Thành phố Gaza và tấn công các vị trí, đường hầm của Hamas hơn một tháng qua, nhưng theo video mới được công bố, Israel không dễ ngăn chặn được các tay súng của lực lượng Hamas.

CNN đã xác định vị trí một số cuộc đụng độ được ghi trong video của Hamas, trong đó có ba địa điểm chính: trại tị nạn Al-Shati, Atatra và Beit Hanoun. Các video được tung ra sau khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza.

Các cuộc đụng độ còn lại trong video mà CNN không thể xác định vị trí địa lý xảy ra trên những con phố chật chội hoặc những vùng trông rất giống nông thôn vì có nhiều cây ô liu.

Qua video của Hamas, không rõ lực lượng này thành công tới đâu khi chiến đấu với binh sĩ Israel. Không rõ đa số các tay súng Hamas có sống sót không, cũng như không rõ họ có gây thương vong cho binh sĩ Israel và có vô hiệu hóa được các thiết bị của Israel hay không.

Video của Hamas đã được biên tập kỹ lưỡng nhằm mục đích truyên truyền. Hamas chỉ đưa vào các video những nhiệm vụ thành công.



Tuy nhiên, việc Hamas công bố đoạn phim quay bằng camera gắn trên người các tay súng đang thực hiện một cuộc phục kích cho thấy rằng, ít nhất một trong số các tay súng Hamas đã sống sót và mang về những cảnh quay này.

Trung tướng Mỹ về hưu Mark Hertling đã xem lại các video và nói rằng Hamas có thể đang sử dụng súng phóng lựu dùng đạn lượng nổ lõm, có khả năng công phá đặc biệt đối với một số phương tiện quân sự, như xe bọc thép chở quân.

Người phát ngôn của quân đội Israel từ chối bình luận về số lượng phương tiện quân sự đã bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy trong cuộc tấn công trên bộ, với lý do là cần đảm bảo an ninh cho chiến dịch.

Quá trình quét sạch các đường hầm chứa vũ khí và là nơi ẩn náu của các tay súng Hamas có thể sẽ mất vài tháng. Ngoài ra, các tay súng Hamas giờ đây cũng có thể sử dụng đống đổ nát của các tòa nhà để che chắn khi thực hiện các cuộc phục kích.

Ông Hertling nhận định rằng việc cố gắng ngăn chặn những cuộc phục kích này sẽ giống như trò đập chuột, trừ khi quân đội Israel có thể đánh sập mọi mạng lưới đường hầm, cửa hầm hoặc trục đường hầm. Ông nói: “Sẽ mất nhiều tháng để làm được điều đó”.

Ngoài ra, ông cho rằng các chiến dịch quét sạch đường hầm không thể được thực hiện bằng phương tiện. Các binh sĩ Israel sẽ phải xử lý từng tòa nhà một. Điều này sẽ khiến họ phải hứng chịu hỏa lực súng trường và bắn tỉa từ Hamas, đồng thời có nguy cơ chịu tỷ lệ thương vong tăng vọt.

Hamas cho biết các video được quay vào ngày 2, 3, 5 và 6/11. Phân tích độ dài và hướng của các bóng trong video cho thấy các cuộc phục kích xảy ra vào những ngày khác nhau hoặc diễn ra cách nhau nhiều giờ. Tại hầu hết các địa điểm, có thể thấy các tay súng Hamas thực hiện nhiều cuộc phục kích vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Về tình hình chiến sự, ngày 8/11, người phát ngôn quân đội Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari - tuyên bố phong trào Hamas đã mất quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Gaza khi hàng nghìn cư dân di chuyển về phía Nam. Ông Hagari nêu rõ: “Chúng tôi đã chứng kiến 50.000 người Gaza di chuyển từ phía Bắc Dải Gaza xuống phía Nam. Họ di chuyển vì hiểu rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía Bắc”.

Ông Hagari cũng cho rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn toàn diện, song Israel đã cho phép ngừng bắn vì lý do nhân đạo vào những thời điểm cụ thể để cho phép người dân di dời về phía Nam.

Trước đó, đêm 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố các lực lượng mặt đất của nước này đã ở trung tâm Thành phố Gaza. Phát biểu tại họp báo, ông Gallant tái khẳng định cuộc xung đột không thể dừng lại cho đến khi phong trào Hamas bị loại bỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng tiết lộ kế hoạch sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza để giám sát và hành động chống các mối đe dọa an ninh, cũng như ngăn chặn bất cứ ai có ý định làm hại quốc gia Do Thái.