Hàng chắn của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam: 1m93 - 1m88 - 1m87

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam phải sau vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2021 và Cúp Hùng Vương mới chính thức có đợt tập trung đầu tiên. Năm nay, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị cho các giải đấu như Asian Volleyball Championship 2021, ASEAN Grand Prix 2021, Asian Peace Cup 2021, VTV Cup 2021, Đại hội thể thao trong nhà Châu Á 2021 và SEA Games 31 ngay tại sân nhà.

Trần Thị Thanh Thúy là VĐV bóng chuyền nữ cao nhất Việt Nam lúc này.

Trong nhiều năm qua, chất lượng đội tuyển bóng chuyền nữ khi tham dự các giải đấu quốc tế được đánh giá cao. Mặc dù vậy sau nhiều năm chưa thể lên đỉnh tại khu vực, bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu cao nhất tại kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á vào tháng 11 tới.

Trong giai đoạn cuối năm 2020 nhiều nguồn tin cho rằng Liên đoàn đang tìm kiếm chuyên gia cho cả hai đội tuyển, nhưng hiện tại mới chỉ có HLV Li Huan Ning đã chính thức dẫn dắt đội tuyển nam. Phía đội tuyển bóng chuyền nữ hiện tại vẫn "án binh bất động" tại vị trí thuyền trưởng.

Nguyễn Thị Bích Tuyền có chiều cao 1m88 và sức bật tốt nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sau khi giải bóng chuyền VĐQG khép lại, người hâm mộ chờ đợi nhiều nhất vào vị trí ghế nóng. Những HLV tên tuổi như Bùi Huy Sơn, Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Kiệt hay cả vị HLV trẻ Nguyễn Hữu Hà cũng được hy vọng sẽ giúp chúng ta có được tấm HCV đầu tiên trên sân nhà vào tháng 11. Không chỉ có vậy, lực lượng đội tuyển cũng được hy vọng có nhiều điều mới hơn so với SEA Games 30 vừa qua. Sự trở lại của chuyền hai Nguyễn Linh Chi, sức mạnh khủng khiếp của Nguyễn Thị Bích Tuyền hay sự xuất sắc của libero Lê Thị Thanh Liên đều được người hâm mộ gửi gắm trong đợt tập trung sau ngày 28/3 tới.

Bùi Thị Ngà có chiều cao 1m87 và là trụ cột của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thực tế, so về chiến thuật và đẳng cấp, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn ở dưới 1 bậc so với Thái Lan, đồng thời chỉ nhỉnh hơn Indonesia hay Philippines một chút. Tuy vậy, chúng ta lại có một lợi thế vượt trội so với các đối thủ, đó là chiều cao trung bình. Theo thống kê, chiều cao trung bình của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này thuộc tốp đầu Đông Nam Á.

Lý Thị Luyến có chiều cao lên tới 1m90.

Cụ thể, bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu những VĐV có chiều cao ấn tượng, bao gồm Trần Thị Thanh Thúy (1m93), Lý Thị Luyến (1m90), Nguyễn Thị Bích Tuyền (1m88), Bùi Thị Ngà (1m87), Lưu Thị Huệ (1m85), Phạm Thị Lệ Thảo (1m85), Đoàn Thị Xuân (1m83) hay Trần Thị Bích Thủy (1m83)… Nếu như Trần Thị Thanh Thúy (1m93), Nguyễn Thị Bích Tuyền (1m88) và Bùi Thị Ngà (1m87) cùng xuất hiện trên sân, bộ trụ cột 3 này sẽ tạo ra một hàng chắn mà bất cứ tay đập nào cũng phải e ngại.

Trần Thị Thanh Thúy (1m93 - VTV Bình Điền Long An) Với chiều cao lên tới 1m93, Trần Thị Thanh Thúy chính là VĐV cao nhất bóng nữ Việt Nam thời điểm này. Đội trưởng của VTV Bình Điền Long An từng có quãng thời gian thi đấu tại Đài Loan (Trung Quốc) lẫn Nhật Bản, vậy nên sở hữu kinh nghiệm dày dạn. Cô được kỳ vọng sẽ cùng những Kim Thanh, Kim Liên và Hồng Nhung đưa VTV Bình Điền Long An trở lại với vị thế đích thực của mình tại giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2020.

Lý Thị Luyến (1m90 - Hóa chất Đức Giang) Theo danh sách đăng ký tham dự vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2020 dành cho nữ, Lý Thị Luyến chính là người xếp thứ 2 về chiều cao. Cô gái của Hóa chất Đức Giang có chiều cao lên tới 1m90. Được bố trí chơi ở vị trí phụ công, với điểm tựa là chiều cao 1m90, Lý Thị Luyến có thể tạo thành một hàng chắn sừng sững cùng tầm bóng tấn công cực cao vượt mức 3m. Cô được xem là một trong những niềm hy vọng của Hóa chất Đức Giang ở những trận đấu sắp tới, bên cạnh những đàn chị như Nguyễn Thị Xuân hay Trần Thị Bích Thủy.

Nguyễn Thị Bích Tuyền (1m88 - Truyền hình Vĩnh Long) Với chiều cao 1m87, Nguyễn Thị Bích Tuyền chính là VĐV có chiều cao xếp thứ 3 trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng cô lại xếp số 1 về bật đà. Chủ công của Truyền hình Vĩnh Long có tầm bật đà lên tới 3m15 và thường xuyên có những pha đập trên chắn đối thủ. Ngoài ra, sức mạnh của Nguyễn Thị Bích Tuyền nằm ở những cú ra tay trên lưới nhanh như chớp và đầy uy lực không khác gì các nam VĐV. Chiều cao vượt trội, sải tay dài, tỉ lệ cơ thể chuẩn với đôi chân dài, Tuyền hội tụ đủ tố chất để trở thành một VĐV chuyên nghiệp ngay từ lần đầu xuất hiện tại giải bóng chuyền VĐQG.

Bùi Thị Ngà (1m87 - BTL Thông tin – LienVietPostBank) Sở hữu chiều cao 1m87, phụ công, đội trưởng Bùi Thị Ngà của CLB bóng chuyền nữ BTL Thông tin - LienVietPostBank đang là VĐV đứng thứ 4 trong danh sách những VĐV cao nhất nội dung nữ tại vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2020. Cô gái gốc Hà Nam hiện tại là mắt xích không thể thiếu của đội bóng quân đội nhờ sở hữu chiều cao khủng, chắn bóng kín kẽ, khả năng chơi bóng thông minh, kinh nghiệm sau nhiều năm cống hiến cho bóng chuyền nữ Việt Nam.