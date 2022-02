Hàng chục con trâu, bò đã chết rét dưới nhiệt độ quá thấp, sương mù dày đặc

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đặc biệt là khu vực vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc xảy ra rét đậm, rét hại, gây thiệt hại đến vật nuôi của người dân.

Hàng chục con trâu, bò bị chết rét

Cụ thể tại huyện Phù Yên, rét đậm, rét hại đã làm 21 con trâu, bò tại xã Suối Bau và xã Sập Xa bị chết rét.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Thào A Lù, Bí thư Đảng ủy xã Suối Bau, thông tin: Để hạn chế mức thấp nhất cho các hộ chăn nuôi giá rét gây ra, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xuống các bản tuyên truyền, vận động nhân dân che chắn chuồng trại, phủ bạc, chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Tuy nhiên, do thời tiết chuyển rét đột ngột nên tính đến 18 giờ chiều nay (20/2), trên địa bàn xã đã có 17 con trâu, bò bị chết rét.

Một con bò của người dân xã Suối Bau, huyện Phù Yên (Sơn La) bị chết do thời tiết rét đậm, rét hại. Ảnh: A Dê.

Ông Cầm Văn Hòa, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, cho biết: Hiện trên địa bàn huyện Phù Yên mới có thiệt hại về đàn gia súc ở các xã vùng cao, còn về rau màu chủ yếu được người dân trồng ở vùng thấp nên chưa bị ảnh hưởng.

Taị các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La thời tiết rét đậm, rét hại, nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C và kèm theo mưa, sương mù dày đặc. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhiều giải pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 1,3 triệu con gia súc; hơn 7,3 triệu con gia cầm các loại.

Người dân xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu che bạt cho chuồng gia súc để phòng chống rét. Ảnh: Mùa Xuân.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (20/2), toàn tỉnh Sơn La nhiệt độ giảm sâu, trung bình dưới 10 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

Người dân xã Ngọc Chiến, huyện Mường La gia cố chuồng trại nuôi nhốt đàn gia súc để hạn chế thiệt hại khi trời chuyển rét. Ảnh: Tiến Sỹ.

Đặc biệt là tại các xã vùng cao như Háng Đồng, Tà Xùa, Hang Chú (huyện Bắc Yên), thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu), xã Co Mạ, Pá Lông, Co Tòng, Long Hẹ, Mường Bám (huyện Thuận Châu), xã Ngọc Chiến, Chiềng Công, Nậm Giôn (huyện Mường La)... nhiệt độ giảm mạnh, chỉ từ 1 - 6 độ C, trời rét đậm, rét hại, sương mù dày đặc kèm mưa lớn kéo dài. Một số vùng núi cao nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Nông dân huyện Quỳnh Nhai di chuyển đàn gia súc về gần nhà để tiệm chăm sóc khi trời rét đậm, rét hại. Ảnh: Mùa Xuân.

Trước tình hình rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong đêm nay và ngày mai (21/2), các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét.

Triển khai phương án di chuyển đàn gia súc chăn thả tự do đưa về nhốt chuồng khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 10 độ C; hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh cho gia súc...

Trồng cỏ VA06 giúp nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ động được nguồn thức ăn khi trời rét đột ngột. Ảnh: Mùa Xuân.

Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh; tăng cường thông tin để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng, tránh. Tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm vùng cao, đảm bảo an toàn cho người...