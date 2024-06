Hang động bị Tôn Ngộ Không thiêu rụi, lấy kinh xong Trư Bát Giới đi đâu?

Trư Bát Giới đã từng là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy 8 vạn thủy binh của thiên đình. Một lần, vì uống say và thất lễ với Hằng Nga nên đã bị Ngọc Hoàng bị đày xuống hạ giới. Trư Bát Giới đầu thai vào bụng của lợn nái; chuyển sinh thành một yêu quái nửa người nửa lợn với cái bụng to, đôi tai nhọn và chiếc mũi lợn. Hắn sống ở động Vân Sạn trên núi Phúc Linh, trải qua một cuộc sống khốn khổ.

Trước khi theo Đường Tăng đi lấy kinh, Trư Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy 8 vạn thủy binh của thiên đình.

Một hôm, Trư Bát Giới đã có được cơ duyên gặp Quan Âm Bồ Tát đi qua nơi hắn. Khi đó Quan Âm đang tìm một người can đảm hộ tống Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, tình cờ bắt gặp Trư Bát Giới trong lòng đang tràn đầy hối hận. Bà đã thuyết phục Trư Bát Giới rằng cơ hội duy nhất để được cứu độ là bảo vệ Đường Tăng đi thỉnh kinh và tích công đức. Bà còn nhắn nhủ Trư Bát Giới: “Ngươi hãy đợi những người khác đến”.



Tuy nhiên, Trư Bát Giới háo sắc vẫn chứng nào tật nấy. Hắn hóa thân thành một người giúp việc, ăn khỏe làm khỏe và được gia đình họ Cao hết mực quý mến, đồng ý gả cho con gái là tiểu nữ Cao Thuý Lan. Trư Bát Giới rất chăm chút và yêu thương Thúy Lan. Tuy nhiên đến ngày cưới, do thói phàm ăn nên Trư ta bị lộ nguyên hình là một con lợn xấu xí. Cả gia đình Cao lão gia sợ hãi, Cao Thuý Lan hoảng hốt đòi huỷ hôn. Tức giận, Bát Giới đã bắt cóc Thúy Lan, nhốt nàng vào tòa hậu lâu của gia đình cô.

Đúng lúc đó, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không trên đường đi thỉnh kinh ghé qua thôn Cao Lão. Biết rõ ý đồ xấu xa của Trư Bát Giới, Ngộ Không cầm gậy Như Ý, đuổi theo Trư Bát Giới cầm bồ cào trong tay. Ngộ Không đã đánh bại Trư Bát Giới, giải cứu cho thiếu nữ và trả lại sự bình yên cho dân làng.

Ngay khi Ngộ Không thu phục Trư Bát Giới, thì hắn đã nói rằng mình được Quan Âm an bài ở đây chờ phò tá Đường Tăng đến Tây Trúc. Tại đó, Trư Bát Giới đã trở thành đồ đệ của Đường Tăng, cùng với Ngộ Không bảo vệ sư phụ trên đường đi Tây Trúc. Trước khi rời đi, Tôn Ngộ Không đã hóa phép ra lửa đốt sạch động Vân Sạn của Trư Bát Giới.



Trải qua muôn trùng kiếp nạn, cuối cùng thầy trò Đường Tăng hoàn thành việc lấy kinh và được Như Lai phong vị. Tuy nhiên, sau khi lấy được chân kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không thành Phật nhưng Trư Bát Giới chỉ được phong làm Tịnh Đàn sứ giả. Mặc dù danh hiệu này rất ấn tượng nhưng nó kém vẻ vang hơn nhiều so với việc trở thành một vị Phật. Trong lòng Trư Bát Giới hỗn loạn như biển động, không khỏi bất mãn và thắc mắc.

Giọng của Đức Phật ôn hòa và an ủi, như thể ngài đang kể về một câu chuyện đã bị chôn giấu từ lâu: "Trư Ngộ Năng, ngươi vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Vì say rượu và đùa giỡn Hằng Nga, ngươi đã bị truất xuống trần gian, chuyển thế làm súc sinh. Nhưng người không quên được cảm xúc cá nhân của mình, vì thánh sư lấy kinh, ngươi đã tích lũy được không ít công đức".

Tuy nhiên, trong mắt Trư Bát Giới vẫn hiện lên sự nghi ngờ và oán giận. Hắn tiếp tục lẩm bẩm, như đang kể lại giấc mơ xưa: "Phật Tổ, con luôn muốn thành Phật, nhưng tại sao vinh quang này lại xa vời đến vậy? Con đã hiến dâng bao nhiêu cho việc thỉnh kinh, tại sao chỉ là một Tịnh Đàn sứ giả".

Như Lai ngồi trên tòa sen, nhìn Trư Bát Giới với đôi mắt đầy từ bi và trì mến và thong thả giải thích: "Trư Bát Giới, vấn đề của người không phải là công đức không đủ, mà là ở cái lưu luyến trong lòng, cái dục vọng chưa từng tan biến. Trước mặt những nàng tiên kia, trái tim ngươi đã nổi lên những con sóng dữ dội, trong khi giới luật của Phật môn lại bị lãng quên".



Đức Như Lai biết rằng con đường tu hành của Trư Bát Giới vẫn còn dài và dầy gian truân, nhưng ngài chân thành hy vọng trong hành trình này, hắn có thể làm sạch những ý nghĩ phức tạp trong lòng mình, tìm ra sự bình yên và trí tuệ thực sự. Đây là một hành trình đầy những câu chuyện, đầy những cuộc đấu tranh và theo đuổi của con người.

Trư Bát Giới vẻ mặt bất mãn, không chút do dự nhìn thẳng về phía Như Lai, nhíu mày thật sâu, nói: "Tại sao sư phụ và sư huynh đều thành Phật, chỉ có mình tôi phải làm một sứ giả?".

Đức Phật mỉm cười nhẹ nhàng, không trả lời lại thắc mắc của Trư Bát Giới mà chọn cách giải thích khác: "Nhà ngươi ăn khỏe tính lười, dạ dày to lắm. Mà khắp bốn đại bộ châu trong thiên hạ, những nơi ngưỡng mộ đạo ta rất nhiều, phàm các việc Phật, ta giao cho nhà ngươi làm tịnh đàn, cũng là một chức phẩm có được ăn uống, sao lại không tốt?".

Khi nghe đến hai chữ "món ngon", Trư Bát Giới không khỏi rung động, ánh mắt sáng lên, cảm giác oán hận trong lòng dần được thay thế bằng một niềm vui sâu sắc. Hắn hiểu rằng, có lẽ không phải ai cũng có thể như hắn, được giao phó trách nhiệm và vinh dự độc nhất vô nhị như vậy. Có thể con đường thành Phật không phải là con đường duy nhất, và trong quá trình thưởng thức ẩm thực, được mọi người ngưỡng mộ, hắn cũng có thể tìm ra một sự tỉnh thức độc đáo.



Như Lai mỉm cười nhìn Trư Bát Giới, biết rằng đệ tử nghịch ngợm này cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ra, có lẽ thân phận Tịnh Đàn sứ giả là một món quà đặc biệt, khởi đầu cho một hành trình tâm linh mới.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù Như Lai ban cho một viễn cảnh tươi đẹp như vậy nhưng Trư Bát Giới lại không ở lại Linh Sơn để hưởng thụ những điều này. Hắn cũng không quay lại thôn Cao Lão. Thay vào đó, anh ta đi lang thang khắp tam giới, đôi khi còn lên Thiên Đình gặp những người bạn cũ. Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ của mọi người.

Thì ra, sau khi được phong làm Tịnh Đàn sứ giả, Trư Bát Giới đã từng tham dự một buổi lễ ở Linh Sơn. Trong buổi tế lễ, Trư Bát Giới được đứng trước Kim Sí Điểu để nhận lễ vật của người dân. Điều này khiến Kim Sí Điểu ấm ức trong lòng. Trư Bát Giới cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi thưởng thức đồ ăn ngon. Cuối cùng anh ta đã hiểu ra, việc thành Phật hay không có lẽ không phải là mục tiêu cuối cùng, trong đời người còn có nhiều thứ quý giá hơn cần được trải nghiệm và thưởng thức. Lần này, tâm trạng của Trư Bát Giới thực sự thăng hoa, trở nên sáng suốt hơn.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy, đôi khi, dù đã có được danh hiệu và địa vị, nhưng khát vọng nội tâm và tự do mới thực sự là những điều quý giá hơn. Trư Bát Giới đã hiểu ra điều này và đã chọn cách rời bỏ núi Linh Sơn để tìm quỹ đạo cuộc đời của riêng mình. Đây cũng là khởi đầu để Trư Bát Giới trở thành một người sáng suốt, tự do hơn.



Mặc dù thích thú với đồ ăn ngon nhưng Trư Bát Giới thường xuyên cảm thấy bị trói buộc, không thể theo đuổi tự do trong trái tim mình một cách hết mình. Hắn thà rằng lang thang khắp nơi, tìm kiếm bạn cũ, và tận hưởng cuộc sống tự do, hơn là bị giới hạn trong vị thế đặc biệt này. Còn lý do không quay lại thôn Cao Lão bởi sự khác biệt về thời gian, một ngày trên trời bằng trăn năm ở trần gian. Dĩ nhiên khi đó cả gia đình Cao Lão bao gồm cả Cao Thuý Lan - vợ của Trư Bát Giới đã không còn. Sau khi được phong vị, hắn sẽ không quay trở lại nơi cũ làm yêu quái.