Hàng hóa tăng khủng khiếp theo giá xăng, vẫn có mặt hàng bất ngờ giảm (Bài 5)

LTS: Sau khi giá xăng tăng kỷ lục, ghi nhận của phóng viên Dân Việt từ nhiều vùng miền cho thấy nhiều doanh nghiệp đã "trục lợi", "té nước theo mưa" để tăng giá hàng hoá. Điều này đã tác động tiêu cực tới đời sống người dân và đặc biệt gây ra ảnh hưởng nhất định tới chương trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19 của Chính phủ. Trong bối cảnh người dân đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, việc hàng hóa tiêu dùng tăng cao khiến người dân thêm nặng gánh chi tiêu.

Loạt bài "Loạt hàng hóa ồ ạt tăng theo giá xăng, người dân oằn vai gánh nặng chi tiêu" của Dân Việt sẽ ghi nhận tâm tư của người tiêu dùng trên toàn quốc trước việc hàng loạt mặt hàng tăng giá ồ ạt, giúp cho cơ quan quản lý có cái nhìn bao quát và đưa ra những giải pháp phù hợp để chấm dứt tình trạng này, cũng như có những biện pháp đủ sức răn đe các doanh nghiệp tìm cách trục lợi trong thời điểm hết sức nhạy cảm này.

Hàng hóa thiết yếu, tăng kịch sàn

Sau nhiều lần điều chỉnh từ cuối năm 2021, giá xăng ở Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới khi chạm ngưỡng 30.000 đồng/lít. Điều lo sợ của người dân là các mặt hàng thiết yếu tăng giá theo giá xăng đã xảy ra và đã lập đỉnh mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại hệ thống siêu thị BigC ở Hà Nội, nhiều mặt hàng thiết yếu đều đã được điều chỉnh tăng giá.

Dầu ăn là mặt hàng tăng cao nhất khi giá xăng tăng. Ảnh KP.

Cụ thể, dầu ăn là mặt tăng giá cao nhất gần như gấp đôi so với trước đây khi. Trước đây, can dầu ăn Meizan Gold 2 lít có giá 62 nghìn đồng, giờ tăng đến 102 nghìn đồng. Dầu ăn Neptune Light chai 1 lít ghi nhận mức tăng 5.000 đồng lên 65.000 đồng. Trong khi đó, giá mì tôm Hảo Hảo cũng đã tăng lên 4.500 đồng/gói so với giá 3.500 đồng/trước đây.

Một số loại sữa tươi uống như TH True Milk, Vinamilk cũng đã được điều chỉnh tăng giá từ 40.000 - 70.000 đồng/thùng.

“Dịch Covid-19 đã căng thẳng khiến thu nhập gia đình tôi giảm hẳn trong nhiều tháng qua, nay giá xăng lại tăng kỷ lục kéo theo các mặt hàng thiết yếu đều tăng. Thực sự bây giờ đi chợ phải tính toán kỹ lưỡng, chi tiêu tiết kiệm bởi hầu hết các mặt hàng thiết yếu sử dụng hàng ngày đều đã tăng giá. Ngay cả thùng mì tôm giờ cũng tăng gần 10.000 đồng, dầu ăn tăng vài chục nghìn đồng đến đau đầu”, chị My chia sẻ.

Ngay cả mì gói cũng tăng giá. Ảnh KP.

Chủ một siêu thị ở Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Từ khi mở cửa trời lại từ tháng 10/2021, dầu ăn là mặt hàng tăng giá cao nhất 3-4 lần so với trước, tổng giá đã tăng đến 12%. Trong khi đó, sữa tươi tăng khoảng 5%, trứng tăng 12%, mì tăng 8% và đường ăn cũng tăng đáng kể. Một số mặt hàng đồ trong nước cũng tăng nhẹ, đồ nhập khẩu tăng cao hơn. Đáng chú ý, một chai bia tăng vọt từ 37.000 đồng lên 52.000 đồng/chai. Giá tăng trên chưa tính đặt mới điều chỉnh theo giá xăng mới tăng kỷ lục vừa qua”.

Cũng theo chủ doanh nghiệp này, giá các mặt hàng thiết yếu tăng đồng loạt khiến doanh số sụt giảm đến 50% so với trước đại dịch lần thứ 4 bùng phát. Nhu cầu của người dân vẫn lớn, nhưng không dư thừa và người dân cũng sắm những mặt hàng không thực sự cần thiết như trước.

Ở chiều ngược lại, các sản phẩm hoa quả như thanh long, dưa hấu giảm giá do không xuất khẩu được sang Trung Quốc.

Ngoài ra, phóng viên cũng ghi nhận giá bán lẻ gas cũng tăng do căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Cụ thể, giá bình gas đã tăng lên mức kỷ lục từ 480.000 đồng lên 520.000 đồng.