Tại Slovakia, hai sân bay lớn ở khu vực Đông Bắc, bao gồm sân bay Kosice và sân bay Poprad, đã phải tiến hành sơ tán toàn bộ hành khách và nhân viên sau khi nhận được thông tin đe dọa có bom. Bộ phận truyền thông của hai sân bay này cho biết, những lời đe dọa đánh bom đã gây ra tình trạng báo động cao độ, buộc lực lượng an ninh phải nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn nghiêm ngặt.



Tại sân bay Poprad, ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng an ninh đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các khu vực nhà ga và tòa nhà hành chính để tìm kiếm các chất nổ có thể tiềm ẩn. Trong quá trình kiểm tra, sân bay đã tạm thời đóng cửa, ngừng mọi hoạt động và sơ tán tất cả hành khách để đảm bảo an toàn. Tương tự, sân bay Kosice cũng đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự khi phải sơ tán hành khách và ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.

Hàng không Ấn Độ và Slovakia hỗn loạn vì đe dọa đánh bom sân bay

Sân bay Kosice của Slovakia. Ảnh: Wiki.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, các cơ quan chức năng Slovakia đã xác định rằng những lời đe dọa trên là vô căn cứ. Cả hai sân bay đã hoạt động trở lại và tiếp tục phục vụ hành khách như bình thường. Dù không có vụ nổ nào xảy ra, nhưng những sự cố này đã làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng không và sự gia tăng của các mối đe dọa khủng bố.

Trong cùng ngày, tại Ấn Độ, một sự cố tương tự đã xảy ra khi một chuyến bay nội địa của hãng hàng không IndiGo Airlines phải chuyển hướng khẩn cấp sau khi nhận được tin nhắn đe dọa đánh bom. Chuyến bay này xuất phát từ thành phố Jabalpur, bang Madhya Pradesh và dự kiến hạ cánh tại thành phố Hyderabad, bang Telangana. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin nhắn đe dọa, phi hành đoàn đã quyết định chuyển hướng máy bay đến thành phố Nagpur, bang Maharashtra để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Nagpur, tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay để lực lượng phản ứng nhanh có thể tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được triển khai, nhưng không có dấu hiệu khả nghi nào được phát hiện. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt các mối đe dọa đánh bom nhắm vào các sân bay, trường học, trung tâm mua sắm và bệnh viện trên toàn Ấn Độ trong thời gian gần đây, bao gồm cả khu vực thủ đô Delhi.

Trước tình hình này, Cục An ninh Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã đề xuất lệnh cấm bay trong 5 năm đối với những đối tượng phát tán các thông tin đe dọa khủng bố hoặc gây nguy hiểm đến an toàn hàng không. Động thái này nhằm mục đích răn đe và ngăn chặn các hành vi đe dọa, đồng thời bảo vệ an toàn cho hành khách và nhân viên trong ngành hàng không.

Những sự cố liên quan đến các mối đe dọa đánh bom lần này đã gây ra sự hoang mang và lo lắng không chỉ trong ngành hàng không mà còn trong cả cộng đồng quốc tế. Các cơ quan chức năng tại Slovakia và Ấn Độ cam kết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tương tự trong tương lai, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hành khách sử dụng dịch vụ hàng không.