Trẻ 19 tháng tuổi ở Nghệ An nguy kịch khi uống phải dầu thắp hương

Ngày 18/9, thông tin từ bệnh viện Sản nhi Nghệ An, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị thành công ca bệnh viêm phổi hít do uống nhầm dầu thắp hương. Bệnh nhi mới 19 tháng tuổi quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.