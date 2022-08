Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới An Giang

Trong 2 ngày 27 - 28/8, tại xã biên giới Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp với Nhóm Từ thiện trẻ TP. HCM tổ chức các hoạt động "Tiếp bước đến trường", an sinh xã hội với chủ đề "Hướng về biên cương".