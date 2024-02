Hàng loạt khí tài hiếm phương Tây cung cấp bốc cháy ngùn ngụt trên chiến trường Ukraine

Hệ thống phòng không NASAMS của Ukraine bốc cháy. Ảnh RT từ nguồn mạng xã hội.

Theo một đoạn phim mới được công bố trực tuyến, quân đội Nga đã phá hủy một số mẫu khí tài quân sự hiếm do phương Tây cung cấp cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy sản xuất và pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất.



Nhiều video quay từ trên không cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát và pháo binh nhằm vào khí tài quân sự của Ukraine đã xuất hiện trong vài ngày qua, khi quân đội Nga tiếp tục tiến công ở Donbass. Sự tiến triển này diễn ra vài ngày sau khi giải phóng thị trấn trọng điểm Avdeevka cũng như các địa điểm khác dọc chiến tuyến xung đột.

Việc phá hủy hệ thống NASAMS đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hôm thứ Hai, trong đó họ tuyên bố rằng bệ phóng NASAMS đã bị phá hủy ở Vùng Zaporozhye. Mặc dù quân đội không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào, nhưng đoạn phim về cuộc tấn công xuất hiện trước đó trong ngày cho thấy bệ phóng có thể đã bị trúng đạn dẫn đường do hệ thống phóng tên lửa đa nòng Tornado-S của Nga bắn trúng.

Hệ thống phòng không đã bị máy bay không người lái giám sát phát hiện và tấn công khi nó đang chuẩn bị rời khỏi địa điểm. Đoạn phim cho biết, vụ nổ ban đầu dẫn đến một đám cháy lớn thiêu rụi các tên lửa phòng không bên trong bệ phóng. Đây là NASAMS thứ hai bị lực lượng Nga phá hủy, sau chiếc đầu tiên bị phá hủy vào đầu tháng này.

Một đoạn video khác xuất hiện trực tuyến hôm thứ Hai cho thấy một hệ thống pháo tự hành Archer hiếm hoi do Thụy Điển sản xuất đã bị máy bay không người lái kamikaze thuộc dòng Lancet nhắm mục tiêu. 8 xe này đã được cung cấp cho Ukraine vào tháng 11 năm ngoái.



Đây là hệ thống Archer đầu tiên trong kho vũ khí của Ukraine bị phá hủy. Đoạn phim hồng ngoại về cuộc tấn công cho thấy chiếc xe đã bị trúng đạn trực tiếp, khiến kho đạn của nó phát nổ thứ cấp.

Quân đội Nga cũng đã phá hủy một khẩu pháo bọc thép tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, một đoạn video xuất hiện trên mạng hôm 27/2 cho thấy.

Pháo được cho là đã được phát hiện bởi một máy bay không người lái giám sát ở phía bắc Donetsk, cách tiền tuyến khoảng 20 km và bị phá hủy ngay lập tức.