Hàng loạt mẫu ô tô đua nhau giảm giá trong tháng 2

Đầu tháng 2, hãng xe Honda công bố chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ với hai dòng xe sedan hạng B Honda City và crossover Honda CR-V. Mức ưu đãi theo chương trình từ hãng có thể lên đến cả trăm triệu đồng, tùy theo khu vực đăng ký lệ phí trước bạ.



Bên cạnh đó, các dòng xe này còn được nhận quà tặng theo chính sách riêng. Ví dụ, với khách hàng ở Hà Nội, mức ưu đãi cho CR-V tương đương giá trị từ 119 triệu đồng chưa kể chương trình ưu đãi riêng của đại lý. Đối với Honda City, mức ưu đãi này tương đương từ 68,5 triệu đồng, áp dụng với những người dùng thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong tháng 2.

Honda City nhận mức ưu đãi lên tới 68,5 triệu đồng. Ảnh: Khánh Linh.

Trong khi đó, tại một số đại lý Mitsubishi, mẫu Xpander bản AT đang được giảm giá khoảng 18-20 triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua còn nhận thêm nhiều quà tặng phụ kiện như phim cách nhiệt, phiếu mua nhiên liệu, thảm sàn tùy theo chính sách của từng đại lý. Hiện tại, Xpander có 3 phiên bản MT, AT và AT Premium.

Xpander phiên bản AT được giảm khoảng 20 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.

Mẫu bán tải Mitsubishi Triton được áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, trị giá từ 19 - 28 triệu đồng. Ngoài ra, các dòng xe khác của thương hiệu Nhật Bản như Outlander, Pajero Sport và Attrage cũng áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng thêm quà tặng khác tùy theo dòng xe.

Kia K3 phiên bản 1.6 Turbo được ưu đãi ở mức khoảng 45 triệu đồng. Ảnh: Kia.

Đối với các dòng xe Kia, một số mẫu xe được áp dụng mức ưu đãi lớn trong tháng. Tư vấn bán hàng cho biết mức ưu đãi cho mẫu sedan hạng C Kia K3 phiên bản 1.6 Turbo ở mức khoảng 45 triệu đồng. Trong khi đó, SUV cỡ B Seltos được chào bán kèm ưu đãi khoảng 20 triệu đồng. Sportage áp dụng mức ưu đãi tương đương khoảng 40 triệu đồng tùy đại lý.

Sự xuất hiện của nhiều sản phẩm ở các phân khúc khác nhau giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời tính cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng lớn. Những chương trình ưu đãi, giảm giá theo từng tháng là một trong những phương án được các hãng và đại lý lựa chọn để tăng sự cạnh tranh cho mỗi thương hiệu.