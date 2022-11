Hàng loạt mẫu xe SUV, crossover tăng giá vào cuối năm

Trong bối cảnh sức mua ôtô tại Việt Nam đang trên đà hồi phục, Mazda Việt Nam đang điều chỉnh giá hàng loạt mẫu xe. Trong đó, giá các phiên bản Luxury, Premium của mẫu xe Mazda CX-5 đã tăng thêm 10 - 30 triệu đồng, lên mức 879 - 919 triệu đồng. Mẫu xe 7 chỗ Mazda CX-8 phiên bản Luxury cũng tăng giá thêm 20 triệu đồng, lên mức 1,079 tỉ đồng.

Mazda CX-8 . Ảnh: Thaco.

Trước đó, Kia cũng điều chỉnh giá phiên bản Kia Sorento 2.2D Premium lên mức 1,259 tỉ đồng, tăng 20 triệu đồng. Một số phiên bản Kia Carnival cũng tăng giá thêm 10 - 40 triệu đồng.

Mới đây, Hyundai cũng tăng giá bán xe, đặc biệt với các mẫu crossover 5 - 7 chỗ bán chạy nhất của thương hiệu này, bao gồm: Hyundai SantaFe, Hyundai Tucson và Hyundai Creta với mức tăng thêm 10 - 35 triệu đồng so với trước đây.

Trong đó, bản Hyundai SantaFe 2.5 máy xăng tiêu chuẩn và Santa Fe 2.2 máy dầu tiêu chuẩn sẽ có mức giá mới lần lượt 1,055 - 1,155 tỉ đồng, tăng 25 triệu đồng. Giá bán hai phiên bản Hyundai SantaFe 2.5 máy xăng cao cấp và SantaFe 2.2 máy dầu cao cấp tăng thêm 35 triệu đồng, lên mức 1,275 - 1,375 tỉ đồng.

Đối với dòng Hyundai Tucson, bản tiêu chuẩn máy xăng 2.0 lít có giá mới 845 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng. 2 phiên bản đặc biệt máy xăng và máy dầu đều tăng thêm 30 triệu đồng lên mức 955 triệu - 1,06 tỉ đồng. Phiên bản Tucson 1.6 Turbo HTRAC có giá mới lên tới 1,055 tỉ đồng, tăng 35 triệu đồng.

Dòng xe nhập khẩu từ Indonesia - Hyundai Creta được phân phối 3 phiên bản, trong đó giá bán bản Creta 1.5 tiêu chuẩn, đặc biệt tăng 20 triệu đồng lên mức 640 - 690 triệu đồng. Giá bán bản Creta 1.5 cao cấp ở mức 740 - 745 triệu đồng tuỳ lựa chọn màu sắc. Như vậy so với trước đây, giá bán bản Creta cao cấp tăng thêm 10 triệu đồng.

Creta là một trong những mẫu xe đang bán chạy hàng đầu của hãng Hyundai. Ảnh: TC Motor.

Ngoài Hyundai, Toyota cũng vừa điều chỉnh, tăng giá các phiên bản Toyota Fotuner nhập khẩu, cũng như lắp ráp trong nước. Cụ thể, theo thông tin từ Toyota Việt Nam, bắt đầu từ tháng 11, hai phiên bản nhập khẩu, gồm Fortuner 2.7L 4x4 AT và Fortuner 2.7L 4x2 AT được hãng bổ sung thêm các trang bị an toàn như: camera quanh xe 360 (Panoramic View), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) cùng với hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Cùng với những bổ sung này, TMV tăng giá bán hai phiên bản này lên mức 1,229 - 1,319 tỉ đồng, tức tăng 42 triệu đồng so với trước đây.

Toyota Fortuner được bổ sung nhiều trang bị an toàn. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Trong khi đó, các phiên bản lắp ráp trong nước gồm Fortuner 2.4L 4x2 MT, Fortuner 2.4L 4x2 AT, Fortuner 2.4L 4x2 AT Legender, Fortuner 2.8L 4x4 AT, Fortuner 2.8L 4x4 AT Legender có giá mới ở mức 1,026 - 1,470 tỉ đồng. Phía Toyota Việt Nam không đưa ra lý do về việc tăng giá các phiên bản lắp ráp trong nước, dù không bổ sung thêm bất cứ trang bị, tính năng nào.