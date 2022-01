Hàng loạt quái xế tuổi teen náo loạn đường phố trong đêm giao thừa

"Chúng tôi khuyến cáo người dân không chủ quan trong các ngày tết, luôn chấp hành tốt luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cho những người xung quanh. Lực lượng công an, giao thông luôn túc trực làm việc 24/24 khép kín địa bàn để tuần tra kiểm soát giữ trật tự an toàn giao thông bất kể ngày tết hay ngày thường", Trung tá Đinh Ngọc Đạo cho biết.