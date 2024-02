Hàng nghìn viên sỏi trong túi mật lại nghĩ rối loạn tiêu hóa

Tin từ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ túi mật chứa hàng nghìn viên sỏi của 1 bệnh nhân nữ.

Bệnh nhân 66 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng từng cơn trên rốn, nôn ói, rối loạn tiêu hóa. Bà Hằng cho biết, bà phát hiện sỏi túi mật 8 năm và có những lần đau bụng vùng trên rốn nhưng bà chỉ tưởng mình bị viêm dạ dày.

Đến lần này, bà đau bụng nhiều hơn kèm nôn ói, rối loạn tiêu hóa nên đã đi khám.

Kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cho thấy nhiều chỉ số tăng hàng chục lần so với bình thường. Ví dụ men tụy lipase trên 9.000 U/L (bình thường thấp hơn 60 U/L), bilirubin toàn phần khoảng 46 mg/dl (bình thường 0,2 – 1 mg/dL), men gan cũng tăng rất cao.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nhiều sỏi nhỏ trong túi mật, viêm tụy cấp thể phù nề, tụ dịch quanh tụy, lách, thận, dọc rãnh đại tràng, quanh gan và hạ vị (vùng thấp nhất của bụng dưới rốn).

Hàng nghìn viên sỏi li ti được lấy ra từ túi mật của bà Hằng. Ảnh: BVCC

TS, bác sĩ Phạm Công khánh, Trưởng khoa Gan – Mật – Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa (Bệnh viện đa khoa Tâm Anh) cho biết, túi mật của bệnh nhân chứa nhiều sỏi nhưng không được phẫu thuật sớm, dẫn đến viêm tụy cấp và tắc mật (do sỏi từ túi mật di chuyển đến ống mật chủ).

Sỏi từ túi mật rơi xuống bị kẹt ở ngã ba mật tụy làm tắc nghẽn đường lưu thông dịch mật và ứ đọng dịch trong ống tụy.

Nếu tắc nghẽn kéo dài, các enzyme được hoạt hóa sẽ tích tụ nhiều trong tụy, gây tổn thương và viêm tụy cấp. Người bệnh có thể đau đột ngột ở vùng trên rốn, lan lên ngực, sang hai bên mạng sườn, lưng; đau dữ dội trong nhiều giờ.

Nếu tình trạng không được điều trị và xử lý kịp thời có thể dẫn đến viêm tụy hoại tử, nhiễm trùng mô hoại tử, hạ huyết áp, suy hô hấp, suy đa tạng.

TS Khánh nghi ngờ ống mật chủ của bệnh nhân có những viên sỏi nhỏ đã thoát vào tá tràng nên viêm tụy và tắc mật giảm.

Do đó, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt túi mật kết hợp với chụp hình đường mật trong mổ. Trong lúc mổ, ê kíp ghi nhận hàng nghìn viên sỏi li ti, kích thước 0,1-0,5 cm trong túi mật của người bệnh.

Hậu phẫu, người bệnh không còn triệu chứng đau bụng, sức khỏe ổn định, có thể đi lại bình thường và xuất viện sau đó hai ngày.

Bác sĩ Khánh cho biết phẫu thuật nội soi cắt túi mật là kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, lấy sạch sỏi ở túi mật để ngăn ngừa biến chứng viêm đường mật hoặc viêm tụy cấp. Kỹ thuật chụp hình đường mật trong mổ giúp kiểm tra, đảm bảo sạch sỏi ống mật chủ trong một lần phẫu thuật.

"Viêm tụy cấp do sỏi mật là bệnh nguy hiểm, diễn biến phức tạp, có thể gây tử vong nếu không được điều trị và can thiệp kịp thời. Do đó, người dân có dấu hiệu nghi ngờ viêm tụy cấp cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa – Gan mật tụy để được chẩn đoán và can thiệp sớm, hạn chế biến chứng", bác sĩ Khánh khuyến cáo.