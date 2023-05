U22 Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý

Dù hưởng lợi thế chơi hơn người từ phút 60 của trận đấu, U22 Việt Nam vẫn để thua U22 Indonesia với tỉ số 2 - 3 ở phút bù thứ sáu hiệp hai, qua đó mất cơ hội vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

Bình luận về trận đấu này, BLV Trương Anh Ngọc cho rằng: "U22 Indonesia đã giành chiến thắng một cách xứng đáng trong một trận đấu mà các cầu thủ U22 Việt Nam không để lại nhiều dấu ấn. Nhiều vị trí trên sân chơi mờ nhạt và không làm tròn nhiệm vụ".

Các cầu thủ U22 Việt Nam thất bại trước U22 Indonesia trong trận bán kết SEA Games 32 diễn ra vào chiều nay (13/5). (Ảnh: Cao Oanh)

BLV Trương Anh Ngọc khẳng định hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã chơi một trận đáng quên: "Có lẽ họ còn quá non kinh nghiệm nên liên tục mắc những lỗi tương tự nhau trong các trận đấu vừa qua tại SEA Games 32. Ở trận đấu này, các hậu vệ hai lần tạo cơ hội rõ rệt cho các cầu thủ U22 Indonesia ghi bàn, thậm chí có pha đánh đầu và không đón đúng điểm rơi của quả bóng. Bên cạnh đó, có thể thấy chúng ta cũng chưa chuẩn bị tốt các phương án nhằm chống những tình huống bóng cố định. Đây không phải lần đầu tiên ở giải đấu này chúng ta gặp bàn thua từ những tình huống như vậy, thế nhưng sai lầm vẫn lặp lại".

Về đối thủ của U22 Việt Nam trong trận bán kết, BLV Trương Anh Ngọc nhận định: U22 Indonesia có phong độ tốt, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm: "Một nửa thành viên trong đội bóng U22 Indonesia đang đá trong đội tuyển quốc gia, họ từng tham gia nhiều trận đấu lớn. Không chỉ vậy, các cầu thủ còn được chăm sóc kỹ lưỡng với những chuyên gia về mặt về thể lực, tâm lý. Nhiều thông tin cho biết chính những chuyên gia tâm lý đã khắc chế rất nhiều tính cách nóng nẩy của các cầu thủ Indonesia. Điều này thể hiện ở việc họ bình tĩnh khi bị dẫn bàn thứ 2, cũng như trong khoảng thời gian chơi thiếu người. Ở phía ngược lại, chúng ta không tỉnh táo như vậy".

BLV Trương Anh Ngọc. (Ảnh: VN)

Tuy chỉ ra những nhược điểm của U22 Việt Nam, BLV Trương Anh Ngọc cho rằng trận thua này không đáng bị chỉ trích nặng nề: "Đây mới là trận đấu thứ 5 trong hợp đồng 4 năm của ông Philippe Troussier. Rất cần thời gian để vị HLV này xây dựng đội bóng theo một triết lý bóng đá mới. Nhìn một cách công bằng, lứa cầu thủ trẻ này không thể đạt chất lượng như lứa cầu thủ mà ông Park Hang-seo đã may mắn sở hữu trước đó".

Trước những ý kiến chỉ trích việc thay người không hiệu quả của HLV Troussier, BLV Trương Anh Ngọc đưa ra phân tích: "Ý đồ của ông Troussier khi đưa Huỳnh Công Đến vào sân là rất rõ ràng, khi cầu thủ này có khả năng kiến tạo. Tuy nhiên, cũng giống như một số phương án khác, các cầu thủ được đặt hi vọng khi thay người đã không thể hiện được mình. Điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào HLV, mà còn có thể do cầu thủ non về kinh nghiệm, họ bị tâm lý nặng nề khi chơi trong một trận bán kết ở một giải đấu khu vực".

Nhìn lại quá trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, BLV Trương Anh Ngọc khẳng định: "Chúng ta đã có những tiến bộ tích cực sau từng trận đấu, điều này mang lại các dự đoán, phương án chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Có HCV SEA Games là điều tốt, nhưng kể cả không có HCV SEA Games cũng không phải điều quá tồi tệ. Thất bại này là tốt cho lứa cầu thủ này và tốt cho nền bóng đá của chúng ta. Sự vươn mình của U22 Indonesia và U22 Thái Lan cũng khẳng định bóng đá Đông Nam Á không hẳn là "ao làng", trên thực tế nó luôn luôn vận động và phát triển. Một công cuộc trẻ hoá rất mạnh đang diễn ra tại các quốc gia trong khu vực".