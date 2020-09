Hàng trăm bao hàng sập, đè chết 2 người

Hàng trăm bao phân bón vô cơ, ước tính nặng cả chục tấn, trong kho ga Sóng Thần bất ngờ đổ, chôn vùi nhóm công nhân khiến hai người tử vong.



Các dãy bao phân đổ sập trong nhà kho ga Sóng Thần tối 12/9. Ảnh: Thái Hà.

7 công nhân vận chuyển các bao phân, được chất chồng lên nhau thành từng hàng cao hơn chục mét, trong kho ga Sóng Thần (phường An Bình, TP.Dĩ An) ra toa xe lửa, tối 12/9. Khi họ đang lấy những bao từ trên cao xuống, bất ngờ nhiều dãy hàng đổ sập, chôn vùi 3 người, số còn lại may mắn chạy thoát.

Nhiều công nhân trong ga Sóng Thần hô hào nhau khiêng các bao phân ra, tìm cứu đồng nghiệp. Gần 30 phút, 3 nạn nhân mới được đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Tuy nhiên, anh Trần Văn Hải (30 tuổi, quê Nghệ An) và ông Nguyễn Văn Rự (49 tuổi, quê Bình Dương) đã tử vong. Anh Lê Văn Thường (37 tuổi, quê Thanh Hoá) vẫn trong tình trạng nguy kịch.