Hàng trăm lính Nga đối mặt với nguy cơ bị cắt đứt trong cuộc tấn công ở Kursk

Binh lính Ukraine bắn súng máy ở Kursk. Ảnh Getty

Ngày 19/8, các blogger quân sự có liên hệ với Điện Kremlin và các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin rằng Kiev đã phá hủy cây cầu thư ba bắc qua sông Seym ở Kursk, một trong những tuyến đường giao thông quan trọng của Moscow được sử dụng để hỗ trợ hậu cần và tiếp tế cho quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga.

Gần hai tuần sau khi Ukraine tiến vào Kursk, trọng tâm chính là phá vỡ các tuyến đường tiếp tế và hậu cần của Nga, và thông điệp từ Kiev cho thấy Ukraine đang tập trung vào việc ngăn chặn lực lượng Nga tấn công lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu ngày 19/8 rằng "nhiệm vụ chính" của Ukraine là "phá hủy càng nhiều tiềm lực chiến tranh của Nga càng tốt" và thiết lập vùng đệm ở Kursk.

Đài phát thanh Belarus NEXTA và một số nguồn tin của Nga đưa tin rằng cây cầu thứ ba nằm ở làng Karyzh. Trong những ngày gần đây, Ukraine đã phá hủy một cây cầu trên sông Seym gần làng biên giới Glushkovo, tiếp theo là cây cầu thứ hai gần làng Zvannoye lân cận vào ngày 19/8.

Karyzh nằm ở phía tây của cả Zvannoye và Glushkovo. Vào ngày 19/8, chỉ huy không quân Ukraine cho biết việc phá hủy một cây cầu khác ở Kursk đang giúp "tước đi khả năng hậu cần của kẻ thù".

Khi được hỏi về việc nhắm mục tiêu vào cây cầu thứ ba, một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine đã từ chối bình luận với Newsweek. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận qua email.

Nếu việc phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Seym được xác nhận, lực lượng Nga đang chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Ukraine gần biên giới sẽ phải đối mặt với "vấn đề nghiêm trọng" trong việc tiếp tế và đưa quân tiếp viện vào vị trí, NEXTA đưa tin.

"Nếu tất cả các cây cầu trên (sông Seym) bị phá hủy, khiến người Nga không thể di chuyển qua đó và chỉ cần trốn thoát, thì đó sẽ là tình huống bấp bênh", nhà quan sát quân sự Ukraine Vasyl Pekhnio nói với tờ The New Voice of Ukraine vào ngày 19/8. Hãng tin độc lập Astra của Nga đưa tin vào ngày 19/8 rằng, lực lượng Nga đã "bị cắt đứt" khỏi các tuyến đường tiếp tế gần Glushkovo.

Một số tài khoản trong cộng đồng blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga đã đưa tin về việc mất cây cầu thứ ba bắc qua sông Seym ở Kursk, mặc dù có nhiều báo cáo trái ngược nhau về mức độ ảnh hưởng của sự việc này đến hậu cần của Nga.

Một blogger nổi tiếng cho biết hôm thứ Hai rằng mặc dù mất "cây cầu cố định cuối cùng" bắc qua sông, lực lượng của Moscow vẫn có thể tiếp cận các cầu phao "đủ để tiến hành các hành động hiệu quả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công" từ quân đội Ukraine.