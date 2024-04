Hàng trăm sinh viên đại học Mỹ bị bắt khi biểu tình phản đối chiến tranh Gaza

Sinh viên Đại học Bang Arizona biểu tình ủng hộ người Palestine. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm sinh viên đã bị bắt trên khắp các trường đại học ở Mỹ trong khi những người biểu tình tiếp tục yêu cầu ngừng bắn ở Gaza và thoái vốn khỏi các công ty đang tạo điều kiện cho cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng của Israel ở vùng đất Palestine.



Cảnh sát đã huy động toàn bộ lực lượng tại các khuôn viên trường đại học vào thứ Bảy 27/4, một số sử dụng chất kích thích hóa học và Tasers để giải tán sinh viên. Biểu tình đã diễn ra ở nhiều trường đại học để phản đối việc tiếp tục ném bom Dải Gaza và tìm cách chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Israel.

Tại Boston, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người khi đang dọn dẹp một khu vực biểu tình ở Đại học Northeastern, các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh mặc trang bị chống bạo động và các sĩ quan đang chất lều lên phía sau xe tải.

Trong một tuyên bố trên X, Đại học Northeastern cho biết khu vực trong khuôn viên trường nơi tổ chức các cuộc biểu tình hiện đã được đảm bảo "an ninh hoàn toàn" và "mọi hoạt động trong khuôn viên trường đã trở lại bình thường".

Nhà trường cho biết động thái của họ được đưa ra sau khi "những gì bắt đầu như một cuộc biểu tình của sinh viên hai ngày trước đã bị các nhà tổ chức chuyên nghiệp không có liên kết với Northeastern xâm nhập". Họ nói thêm rằng những cá nhân bị giam giữ có giấy tờ tùy thân hợp lệ đã được trả tự do và sẽ phải đối mặt với các thủ tục kỷ luật chứ không phải hành động pháp lý.

Đại học Northeastern tuyên bố rằng người ta đã nghe thấy khẩu hiệu "Giết người Do Thái" được hô vang cuộc biểu tình, coi đó là lý do để biện minh cho việc lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình.

Tuy nhiên, các thành viên của phong trào phản đối ủng hộ Palestine tại trường đại học này đã bác bỏ những tuyên bố đó và video đăng tải từ trang này dường như cho thấy những người cầm cờ Israel bằng những lời nói tục tĩu có vẻ đang cố gắng chống lại những người biểu tình ủng hộ Palestine.

Tại Bloomington ở vùng Trung Tây, Sở Cảnh sát Đại học Indiana đã bắt giữ 23 người khi họ dọn dẹp một khu vực biểu tình trong khuôn viên trường, tờ Sinh viên Indiana Daily đưa tin.

Ở phía đối diện bên kia nước Mỹ, Sở Cảnh sát Đại học bang Arizona đã bắt giữ 69 người vì tội xâm phạm trái phép sau khi nhóm này dựng trại trái phép trong khuôn viên trường.

Các quan chức bang Arizona cho biết một nhóm biểu tình, "hầu hết không phải là sinh viên, giảng viên hoặc nhân viên của ASU", đã dựng trại từ hôm 26/4 và phớt lờ các lệnh giải tán nhiều lần.

Trong khi đó, tại Đại học Washington ở St Louis, ít nhất 80 người đã bị bắt, trong đó có ứng cử viên tổng thống Mỹ Jill Stein và người quản lý chiến dịch tranh cử của bà.

Trên khắp nước Mỹ, các nhà lãnh đạo trường đại học đã cố gắng nhưng phần lớn đã thất bại trong việc dập tắt các cuộc biểu tình. Người ta thường chứng kiến cảnh sát can thiệp dữ dội vào biểu tình, với các video xuất hiện từ các bang khác nhau cho thấy hàng trăm sinh viên - và thậm chí cả giảng viên - bị bắt giữ một cách cưỡng bức.

Những người biểu tình đã yêu cầu ân xá cho những sinh viên và giảng viên bị kỷ luật hoặc sa thải vì biểu tình. Khoảng một tuần trước tại Đại học Columbia ở New York, hơn 100 nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã bị bắt giữ.

Những gì bắt đầu tại khuôn viên trường Columbia đã trở thành một cuộc đối đầu trên toàn quốc giữa sinh viên và các nhà quản lý về các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và những hạn chế về quyền tự do ngôn luận.

Trong 10 ngày qua, hàng trăm sinh viên đã bị bắt, đình chỉ, quản chế và trong một số trường hợp hiếm hoi bị đuổi khỏi các trường đại học, bao gồm Đại học Yale, Đại học Nam California, Đại học Vanderbilt và Đại học Minnesota.

Một số trường đại học đã phải hủy bỏ lễ tốt nghiệp, trong khi những trường khác chứng kiến tòa nhà của họ bị người biểu tình chiếm đóng.

Sinh viên chấp nhận 'rủi ro lớn'

Phóng viên John Hendren của Al Jazeera, đưa tin từ Đại học Princeton ở New Jersey, cho biết "cái giá của các cuộc biểu tình có thể rất cao" đối với các sinh viên chiếm giữ các khuôn viên trường đại học.

"Sinh viên đang gặp phải một số rủi ro lớn trong những cuộc biểu tình này. Nếu họ vi phạm nội quy trường đại học, họ có thể bị đuổi học. Và ở Princeton, học phí là hơn 50.000 USD một năm" - ông nói. "Đối với nhiều người trong số họ, đó là nền giáo dục mà họ đã mong đợi suốt cuộc đời".

Sinh viên Princeton Sam Bisno nói với Al Jazeera rằng việc chấp nhận những rủi ro như vậy cho thấy sinh viên "đam mê" với vấn đề này đến mức nào. "Mọi người sẵn sàng đặt cược tất cả. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi có sức mạnh về số lượng", anh cho biết.

Momodou Taal là một trong số bốn sinh viên bị Đại học Cornell ở bang New York "tạm đình chỉ" vào thứ Bảy 27/4 vì dựng trại trong khuôn viên trường.

Anh nói với Al Jazeera rằng các sinh viên biểu tình đã nhận được những lời đe dọa và bị tấn công doxing, tức việc đăng thông tin cá nhân của một cá nhân lên internet mà không có sự đồng ý của họ. Anh cho biết những sinh viên như vậy không nhận được sự bảo vệ nào từ trường học.

Taal nói: "Chúng tôi không còn tin tưởng vào chính quyền là nơi an toàn cho sinh viên Hồi giáo, sinh viên Ả Rập, sinh viên Palestine và nói chung là sinh viên da màu và sinh viên thân Palestine".

Maysam Elghazali, người tổ chức các cuộc biểu tình tại Đại học Emory ở Atlanta, cho biết các sinh viên biểu tình có ba yêu cầu.

"Thứ nhất, Emory tiết lộ tất cả các khoản đầu tư tài chính của mình. Thứ hai, họ thoái vốn khỏi tất cả các công ty của Israel, và thứ ba, họ tiếp tục ân xá và bảo vệ tất cả những sinh viên bị bắt oan" - cô nói với Al Jazeera.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình ở trường đại học phản đối nạn "diệt chủng" người Palestine ở Gaza cũng đã lan sang các trường học ở Canada, Châu Âu và Australia.

Khu cắm trại biểu tình đầu tiên của Canada dành cho Gaza đã diễn ra tại Đại học McGill ở Montreal hôm 27/4.

Đài truyền hình CBC đưa tin những người biểu tình đang yêu cầu các trường đại học McGill và Concordia "thoái vốn khỏi các quỹ liên quan đến nhà nước theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái cũng như (cắt) mối quan hệ với các tổ chức học thuật theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái".