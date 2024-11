Hàng trăm tài xế Bebike “cháy phố”, hẹn đánh nhau sau tin đồn Be 2 tỉnh quyết chiến

Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố 15 người liên quan vụ việc hàng trăm tài xế Bebike tụ tập tại khu vực Mai Dịch hồi tháng 5/2024.

Trong vụ, Bùi Văn Quyết (SN 1998, ở huyện Thanh Trì) bị cáo buộc tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo khoản 1, Điều 288 với khung hình phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Cảnh sát triệu tập các tài xế Be Group sau vụ việc.

Nhóm 14 người khác bị cáo buộc phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 với khung hình phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Số này đa phần còn trẻ, sinh năm 2005 – 2002.

Kết luận thể hiện, tháng 6/2023, một thanh niên lập nhóm "Hội BeBike Hà Nội" trên Facebook với mục đích tạo ra cộng đồng những người cùng lái xe ôm công nghệ cho hãng Be để trao đổi thông tin khi làm việc. Thời điểm tháng 4/2024, nhóm này có 17.000 thành viên.

Tháng 5/2024, bị can Bùi Văn Quyết mua lại nhóm trên với giá 3 triệu đồng. Trưa 29/5/2024, với mục đích câu like, tăng tương tác, Quyết đăng thông tin giả mạo lên "Hội BeBike Hà Nội".

Nội dung tin giả là việc có 2 thanh niên lái xe cho hãng Be, quê Nam Định (be18) và Nghệ An (be37) đánh nhau từ trước và hẹn gọi "500 anh em" mỗi tỉnh tới quyết chiến tại khu vực hồ điều hòa Mai Dịch.

"Với tình hình hiện nay mà gọi 200 thằng đi ăn nhậu còn khó chứ gọi đi đánh nhau chắc chúng nó lẩn như trạch", nội dung tin giả Quyết đăng. Anh ta còn kêu gọi "độ" xem bên nào thắng.

Bài viết của Quyết được chụp màn hình, chia sẻ rộng trên các mạng xã hội, đặc biệt ở các nhóm liên quan tài xế của hãng Be Group, kèm theo một clip 2 người mặc đồng phục hãng đánh nhau. Việc này tạo hiệu ứng rộng, nhiều người quan tâm – theo kết luận điều tra.

Tài xế Be tụ tập tại khu vực Mai Dịch, tối 29/5.

Do vậy khoảng 20h cùng ngày, khoảng 100 xe ôm của hãng Be tụ tập tại khu vực hồ điều hòa Mai Dịch, xem vụ việc Quyết đã đăng tải. Khi bị công an phường yêu cầu giải tán, một người trong nhóm hô "anh em lên phố" và được hưởng ứng.

Đoàn xe sau đó dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vượt đèn đỏ… di chuyển với tốc độ cao từ khu vực Mai Dịch lên các tuyến phố Xuân Thủy – Kim Mã – Xã Đàn… đến Nhà Hát Lớn rồi quay lại khu vực Mai Dịch. Như vậy, nhóm này đi một vòng, từ phía tây sang phía đông Hà Nội trước khi giải tán.

Hôm sau, công an triệu tập hàng chục người liên quan lên làm việc, xác định hành vi "cháy phố" của họ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài 15 bị can trọng vụ, một số tài xế được xác định sau khi trả khách, thấy đông người tụ tập rồi tò mò đi theo nhưng về trước nên không bị xử lý hình sự.