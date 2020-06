Hành động "ngược" của Mỹ sau khi ông Trump tuyên bố cắt đứt quan hệ với WHO

Mỹ vẫn đang hợp tác với WHO, The Hill đưa tin (ảnh: Reuters)

Hồi tháng 5, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng vì “những sai lầm” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong phản ứng dịch Covid-19. Ông Trump cáo buộc WHO “thiên vị” Trung Quốc và tuyên bố cắt đứt quan hệ với tổ chức này.

“WHO đã thất bại trong việc thực hiện những cải cách cần thiết. Chúng tôi sẽ hủy quan hệ với WHO và chuyển nguồn lực cho các nhu cầu y tế công cộng khẩn cấp khác”, ông Trump tuyên bố.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Trump, các cơ quan và tổ chức của chính phủ Mỹ vẫn triển khai các hoạt động hợp tác với WHO.

Chưa có động thái chính thức nào từ Mỹ để hiện thực hóa tuyên bố cắt đứt quan hệ với WHO của ông Trump.

Các quan chức cao cấp của WHO cho biết, họ vẫn đang hợp tác với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) trong cuộc chiến với Covid-19.

“Chúng tôi đã làm việc với các đồng nghiệp Mỹ ở CDC, NIH và nhiều cơ quan khác kể từ khi dịch bệnh bùng phát và giờ vẫn đang làm vậy”, Maria Van Kerkhove – quan chức giám sát kỹ thuật của WHO – cho biết.

Một phát ngôn viên của WHO nói với tờ The Hill rằng, Tổ chức Y tế Thế giới chưa nhận được thông báo của Mỹ nói rằng sẽ rời khỏi.

Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (ảnh: Reuters)

Mike Ryan – Giám đốc chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO – cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang hợp tác với Mỹ cả về phòng chống Covid-19 và các lĩnh vực khác, bao gồm cả đối phó với dịch Ebola ở Congo.

“Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào các đồng nghiệp và tổ chức y tế như CDC, NIH cùng hàng trăm trung tâm sức khỏe khác ở Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác cho tới khi có thông báo mới”, ông Mike Ryan nói.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ông mới có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar về dịch Ebola mới bùng phát ở Congo.

“Chúng tôi đã có cuộc thảo luận tốt đẹp với ông Alex Azar. Ông ấy nói với tôi rằng, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ WHO trong cuộc chiến với Ebola”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trước báo giới.

“Quyết định của Tổng thống Trump chỉ đình chỉ hỗ trợ cho WHO khi chờ đánh giá đầy đủ về những sai lầm của Tổ chức Y tế Thế giới đối với dịch Covid-19 chứ không làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Mỹ trong các vấn đề y tế toàn cầu”, John Ullyot – phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ – viết trong một email cho The Hill.

“Mỹ là quốc gia tài trợ y tế lớn nhất thế giới. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hào phóng của chúng tôi với toàn cầu trong dịch Covid-19. Mỹ đã cam kết chi 10,2 tỷ USD hỗ trợ thế giới đối phó với đại dịch”, phát ngôn viên John Ullyot cho hay.

Mặc dù từng công khai khen ngợi phản ứng của Trung Quốc trong dịch Covid-19 nhưng các quan chức WHO cũng tỏ ra không hài lòng khi Bắc Kinh không cung cấp thông tin kịp thời về đại dịch, theo The Hill.

Trước đó, hãng tin AP từng thu thập được đoạn ghi âm cho thấy các quan chức cấp cao của WHO đang lên kế hoạch gây áp lực, buộc Trung Quốc cung cấp thông tin đầy đủ về virus.