Hành trình 6 năm chinh phục ước mơ của nữ sinh trúng tuyển vào Trường Đại học tại Pháp

Ước mơ được nhen nhóm

“Năm 2018 khi còn là học sinh lớp 9 thì mình vô tình biết đến chương trình rất đặc biệt trong trường Đại học mà chị gái mình đang theo học. Lúc đó mình đã thầm ước rằng mình muốn phấn đấu một ngày nào đó trở thành thành viên chính thức trong tổ chức. Và đó là câu lạc bộ Nhà quản trị tương lai - FBA Club Trường Đại học Thương mại” - Phương Trang chia sẻ.

Chính điều này đã trở thành một phần nguồn động lực lớn lao, thôi thúc bạn quyết tâm hơn trong hành trình học tập. Khi vào năm nhất, Trang đã vào Ban Truyền Thông để hoạt động cũng như phát triển các kỹ năng của bản thân. Nhờ đó dần tự tin thể hiện bản thân hơn như dám nhận phần thuyết trình các môn trên lớp cùng lúc. Có thể nói, hoạt động tại CLB chính là bước đệm vững chắc giúp Trang có thêm nhiều cơ hội cải thiện bản thân hơn.

Nỗ lực khẳng định bản thân

Khoảng thời gian năm nhất, cũng là thời điểm Trang muốn thử sức với các cuộc thi. Cuộc thi đầu tiên bạn đăng ký là cuộc thi thuộc về lĩnh vực khởi nghiệp. Quá trình thực hiện dự án, team có 5 thành viên, mỗi người học ngành khác nhau nên gặp nhiều thiếu sót, khó khăn nhưng Trang luôn động viên các thành viên phải làm tốt hết sức mình để sau này không hối hận. Cuối cùng, team của bạn đã giành giải Quán quân trong cuộc thi. Đó là giải chiến thắng đầu tiên.

Sau một thời gian tranh cử chức, Trang được tín nhiệm và trở thành Phó chủ nhiệm của CLB nhà quản trị tương lai. “Mình hiểu rằng vị trí đó sẽ phải đi liền với trách nhiệm và sứ mệnh lớn lao hơn, 19 tuổi mình có thêm cơ hội được vận hành 1 tổ chức hơn 70 thành viên. Vì ngành học mình liên quan đến mảng quản trị nhiều nên mình rất muốn can đảm, quyết tâm nhận những vị trí lớn để được tiếp xúc nhiều điều mới hơn dù mình biết nó rất khó và gian nan”- Phương Trang chia sẻ.

Khó khăn rèn nên ý chí

“Năm hai là khoảng thời gian mình phải học cách cân bằng mọi thứ, vừa là việc học, đi làm cùng lúc 2 công việc và tham gia CLB. Mình nhớ có thời điểm mà mình vừa phải học trên trường rồi chạy về làm bên ngoài, có những hôm đó mình phải thức trắng để hoàn thành các đầu mục công việc và 6h30 tiếp tục đi học. Đó là thời điểm mình rất ham làm, không màng sức khỏe cũng như chỉ mong muốn bản thân quyết tâm hoàn thành mọi thứ phải thật sự xuất sắc và chỉn chu nhất.”- Trang kể lại hành trình của mình. Bên cạnh đó Trang còn nhận làm gia sư môn Tiếng Anh. Điều tuyệt vời nhất khi đi dạy là vào mỗi dịp hè thường có các em ở Lai Châu hay xin mẹ cho xuống Hà Nội học lớp Trang dạy.

Trang cũng là Đại sứ Truyền thông cho nhiều cuộc thi như ‘Khởi nghiệp cùng Kawai 2024”, “Heading For The Future Project của AIESEC tại Việt Nam”, “Webinar series “Career Insights của JobOKO”,... Bên cạnh đó, bạn cũng tham gia thêm các hoạt động tại các chương trình với vai trò là MC. “Khám phá bản thân thêm, trải nghiệm với những thứ mới dù ban đầu sẽ khó khăn nhưng sau đó mình thấy bản thân đã can đam khi không vì nỗi sợ mà từ bỏ các cơ hội tuyệt vời đó.”

Một dấu ấn không thể quên tại năm 2 đó là Trang đã trúng tuyển Paris Panthéon-Assas University - là một trường đại học công lập nổi tiếng tại Paris, Pháp với chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới Logistics. Có lẽ kết quả như ý này cũng đã khép lại hành trình sinh viên học năm 2 của cô gái nhỏ với nhiều sự nỗ lực và quyết tâm rất nhiều.

Với định hướng sắp tới thì Trang muốn tập trung cho việc học để hoàn thành tốt cho chương trình tại trường Đại học trong năm 2025. Tiếp tục trau dồi các kiến thức chuyên sâu về ngành học, đi thực tập tại công ty về Logistics để học hỏi nhiều kinh nghiệm. Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất đối với Trang. Chia sẻ về động lực trong cuộc sống, Trang luôn hạnh phúc nói rằng“Tớ không phải sinh ra ở vạch đích hay sống sung sướng từ bé nhưng tớ luôn hành động mỗi ngày, cố gắng từng chút để đạt được những mục tiêu riêng của bản thân và để bố mẹ tự hào nữa.”