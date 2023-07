Hành trình 7 năm định danh thương hiệu Việt Nam chất lượng cao

Ra đời từ năm 2016, All About Hair mang trong mình khát khao được lan tỏa tình yêu mái tóc đến tất cả mọi người. Sau những nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo không ngừng, AAH dần khẳng định vị thế trên thị trường bán lẻ nói chung và làm đẹp nói riêng.

Tự tin về chất lượng sản phẩm của mình, AAH tin rằng mỗi sản phẩm là một "chuyên viên" thay AAH gián tiếp chăm sóc từng sợi tóc của khách hàng, thực tế chứng minh cho đến nay AAH đã thành công "cải tạo", phục hồi và nuôi dưỡng hàng triệu mái tóc Việt.

Không dừng lại ở đó, AAH đặt mục tiêu định hướng khách hàng xây dựng thói quen chăm sóc tóc từ gốc. Sau hơn 7 năm hoạt động trong thị trường bán lẻ tại Việt Nam, AAH liên tục quan sát, tiếp thu ý kiến khách hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả từ chất lượng đến bao bì sản phẩm. Với AAH mái tóc là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định sự tự tin của một người. Một mái tóc đẹp, chắc khỏe liên kết mật thiết với sự tự tin và kiêu hãnh. Trồng tóc – kích mọc – giảm rụng cũng chính là chu trình All About Hair muốn khách hàng ghi nhớ. Không chỉ bán sản phẩm, AAH mong muốn thực sự được đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm tóc đẹp đạt chuẩn.

Thiết lập quy trình các bước chăm sóc tóc tại nhà phục vụ các mục đích khác nhau như: kích mọc tóc, giảm gãy rụng, phục hồi hư tổn, nuôi dưỡng tóc chuyên sâu,… AAH ưu tiên sự hiệu quả, an toàn và không độc hại, để đạt được cả 3 tiêu chí AAH xác định đây sẽ là chặng đường dài cần thời gian và công sức của đội ngũ nghiên cứu sản xuất và lòng tin, sự hiểu biết từ khách hàng. AAH nói không với phương pháp làm đẹp "siêu tốc"; "đẹp ngay sau một lần sử dụng" vì AAH cam kết tất cả các sản phẩm đều không chứa sulfate, silicon, paraben, benzen thích hợp để sử dụng lâu dài và cần được sử dụng lâu dài.

Không liên tục ra mắt sản phẩm mới trong thời gian ngắn để tạo độ phủ sóng cho thương hiệu, All About Hair ở lại trong lòng khách hàng nhờ những bước đi "chậm mà chắc". Kiến tạo một mái tóc đẹp bền vững là lý do để AAH chỉ ra mắt 5 sản phẩm gồm dầu gội (AAH Shampoo), dầu xả (AAH Conditioner), xịt dưỡng tóc Biotin (AAH Biotin Spray), dầu ủ tóc trước gội (AAH Oil Treatment) và tẩy tế bào chết da đầu (AAH Scalp Scrub) trong hành trình 7 năm gây dựng thương hiệu. Điển hình là dòng sản phẩm dầu ủ tóc trước gội (AAH Oil Treatment), bước ủ tóc trước khi gội đầu hẳn còn rất xa lạ đối với nhiều người nhưng đây lại là phương pháp mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chăm sóc da đầu, chăm sóc từng nang tóc. Điều này nuôi dưỡng tóc từ gốc, kích thích mọc tóc, hỗ trợ giảm rụng tóc và đồng thời giúp tóc chắc khỏe.

Thúc đẩy phát triển bằng đam mê và sự tử tế, với khách hàng All About Hair thấu hiểu, đồng hành với từng mái tóc. Với đối thủ All About Hair trọng danh dự, đề cao sự sáng tạo và cạnh tranh công bằng, minh bạch. Với xã hội All About Hair dành riêng 5% - 10% tổng lợi nhuận mỗi năm để chia sẻ thành quả lao động thông qua các hoạt động phi lợi nhuận và thiện nguyện.

AAH tạo ra những sản phẩm chăm sóc tóc dành cho người hiểu và nâng niu giá trị của mái tóc. Tạo thành mối quan hệ lâu dài với khách hàng vì niềm vui của khách hàng là động lực của AAH.

