Khảo sát về tình trạng nhiều người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ cho biết, theo kết quả điều tra, cứ 5 người ngồi ghế sau thì có đến 4 người không sử dụng dây an toàn. Lý do được nhiều người đưa ra đó là bởi họ cảm thấy việc này không cần thiết, và việc ngồi ở hàng ghế sau an toàn hơn so với các hàng ghế trước.

Hậu quả khó lường khi không thắt dây an toàn ghế sau tài xế cần biết

Nhiều người cho rằng việc họ không sử dụng dây an toàn khi ngồi hàng ghế sau không có vấn đề gì và việc này không ảnh hưởng đến những người phía trước. Thực tế không như vậy, nếu xảy ra va chạm, người phía sau không thắt dây an toàn sẽ mang đến nguy cơ tử vong do va chạm trực diện của tài xế tăng gấp đôi.

Nếu xảy ra va chạm, người phía sau không thắt dây an toàn sẽ mang đến nguy cơ tử vong do va chạm trực diện của tài xế tăng gấp đôi. Ảnh CT.

Bởi khi xảy ra va chạm, hành khách ngồi phía sau sẽ văng về phía trước và tạo ra một lực văng mạnh tác động đến tài xế, gây tổn thương nghiêm trọng và gây mất an toàn giao thông.

Lưu ý khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người trong xe, dù ở bất kỳ vị trí nào, nếu vị trí ngồi có trang bị dây an toàn thì bạn bắt buộc phải sử dụng. Tại Việt Nam, hành vi không thắt dây an toàn tại vị trí ngồi đã được trang bị sẵn sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ.

Tài xế khi lái xe có trách nhiệm nhắc nhở và kiểm tra thao tác thắt dây an toàn của hành khách trên xe nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Dù ở bất kỳ vị trí nào, nếu vị trí ngồi có trang bị dây an toàn thì bạn bắt buộc phải sử dụng. Ảnh CT.

Chế tài xử phạt tại Việt Nam

Thực tế, ý thức trong việc thắt dây an toàn của người Việt Nam đã nâng cao hơn trong những năm trở lại đây, tuy nhiên đối với hàng ghế sau, nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan.

Tại Việt Nam, bộ luật liên quan đến việc thắt dây an toàn phía sau chỉ mới phổ biến trong vòng 4 năm trở lại đây. Cụ thể, từ ngày 01/01/2018, Nhà nước ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, quy định người điều khiển, người ngồi trên xe ôtô (bao gồm cả người ngồi ở hàng ghế phía trước và người ngồi ở hàng ghế phía sau) nếu không thắt dây an toàn khi xe đang chạy thì sẽ bị xử phạt với mức phạt 100.000-200.000 đồng.

Đến ngày 30/12/2019, Thủ tướng đã ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Theo đó, mức phạt liên quan đến việc không thắt dây an toàn dành cho người điều khiển xe tăng lên 800.000-1.000.000 đồng, còn hành khách là 300.000-500.000 đồng.