Haval Việt Nam bất ngờ tung ưu đãi khủng gần 300 triệu đồng

Theo đó, khách hàng mua xe Haval H6 Hybrid sẽ chỉ phải bỏ ra mức giá 852 triệu đồng – một mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ngoài các gói ưu đãi đầy hấp dẫn về giá bán, Haval Việt Nam còn tặng các khách hàng Haval tấm thẻ dịch vụ DIAMOND với giá trị lên tới 50 triệu đồng, áp dụng sử dụng và trải nghiệm các gói dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe của hãng.

Trước đó, ngày 2/8/2023, mẫu xe Haval H6 Hybrid 2023 chính thức có màn chào sân thị trường Việt nam cạnh tranh cùng loạt đối thủ cùng phân khúc Crossover hạng C như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, KIA Sportage.

Theo công bố, Haval H6 2023 có giá bán dành cho 2 phiên bản chính hãng tại Việt Nam cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Haval H6 Hybrid 2023 1,096

Thiết kế Haval H6 Hybrid 2023 có gì để cạnh tranh?

Haval H6 Hybrid sở hữu kích thước lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, mẫu CUV hạng C này có kích thước tổng thể là 4.683 x 1.886 x 1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.738 mm. So với các mẫu CUV-C hiện có trên thị trường Việt Nam, mẫu xe Trung Quốc này có ưu thế về công nghệ.

Ngoại thất Haval H6 hiện đại, kích thước lớn nhất phân khúc Crossover hạng C. Ảnh Khải Phạm.

Ngoại hình Haval H6 gây ấn tượng với hệ thống lưới tản nhiệt không viền Star Matrix được mạ crom mang lại cảm giác thẩm mỹ tương tự như các mẫu xe Peugeot.

Trong khi đó, hệ thống đèn pha của Haval H6 2023 dạng LED được tích hợp gọn gàng và có đèn LED chạy ban ngày cùng đèn sương mù nằm trên cản trước. Xe sử dụng bộ mâm kích thước 19 inch, đuôi xe có cụm đèn hậu thiết kế liền mạch và nẹp mạ crôm ngang, tạo ra cảm giác rộng rãi cho phần sau của xe.

Không gian nội thất tối giản, tinh tế với ý tưởng thiết kế quan tâm tới các giác quan và cảm xúc của khách hàng. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng nhiệt độ độc lập với chức năng lọc không khí và tạo i-on âm giúp làm sạch, thanh lọc không khí, loại bỏ các hạt có kích thước siêu nhỏ như phấn hoa, vi khuẩn, chất gây dị ứng và bụi khiến cho không khí trở nên tươi mát, trong sạch hơn và đảm bảo an toàn sức khỏe. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama siêu lớn với kích thước 1364 x 870mm tạo cho người ngồi trong xe cảm giác không gian được mở rộng tối đa.

Mẫu CUV này sử dụng vô-lăng bọc da đa chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch.

Haval H6 với thiết kế hiện đại ở khoang nội thất. Ảnh Khải Phạm.

Trung tâm táp-lô Haval H6 Hybrid là màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch có khả năng kết nối điện thoại qua Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị, điều hòa tự động với bộ lọc không khí, hệ thống đèn viền Ambient Light, gương chiếu hậu chống chói tự động, kết nối WiFi, hệ thống âm thanh 8 loa, điều khiển bằng giọng nói và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD.

Haval H6 Hybrid sở hữu hệ thống hỗ trợ lái thông minh (Advanced Driver Assistance Systems) như các dòng xe điện tiên tiến khác với nhiều tính năng ưu việt.

Haval H6 Hybird thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới có khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ xăng 1.5L Turbo kết hợp motor điện sinh ra tổng công suất cực đại 240 mã lực và mô men xoắn cực đại 530 Nm. Khả năng vận hành của Haval H6 mạnh mẽ tương đương và thậm chí lớn hơn một số dòng xe phân khúc D.

Haval H6 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 18 km/lít khoảng 5,5 lít xăng/100 km nhờ hoạt động hiệu quả tối ưu của động cơ Hybrid kết hợp motor điện, Haval H6 góp phần vào việc giảm lượng khí thải trong môi trường.