HDBank đồng hành mang "Kenny G Live in Vietnam"đến Việt Nam

Đây là dự án âm nhạc đặc biệt do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng. HDBank đồng hành, tài trợ cho sự kiện.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 14/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, mở màn cho dự án âm nhạc "Good Morning Vietnam", "Kenny G Live in Vietnam" sẽ diễn ra trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, theo format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Ông cùng ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt sự nghiệp của ông như: "Going home", "Havana", "Romeo & Juliet", "My heart will go on"...

Toàn bộ tiền vé thu được từ chương trình sẽ dành cho hoạt động thiện nguyện, do Báo Nhân Dân chủ trì.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân, ông Lê Quốc Minh - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình, cho biết những năm qua, nhiều chương trình nghệ thuật lớn đã được tổ chức, và một phần không thể thiếu trong các chương trình đó là những hoạt động thiện nguyện hướng tới các gia đình thương binh - liệt sĩ, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa.

"Tiếp nối tinh thần cống hiến vì cộng đồng đã trở thành truyền thống, Ban tổ chức Dự án âm nhạc "Good Morning Vietnam" mong muốn mở rộng quy mô, mang đến màu sắc tươi mới, mời gọi các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng, đồng thời quảng bá cho hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp" - nhà báo Lê Quốc Minh nói.

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ, với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Nhận lời mời đến Việt Nam biểu diễn, nghệ sĩ saxophone Kenny G đã bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa nhân văn của chương trình lần này. Kenny G cho biết đây là lần đầu tiên nghệ sĩ biểu diễn cho một chương trình vì cộng đồng lớn như vậy.

Đêm nhạc HDBank Priority đẹp và đầy cảm xúc, giúp khán giả có cơ hội thưởng thức những bản nhạc Italy kinh điển lẫn ca khúc Việt đang được yêu thích.

Trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình "Kenny G Live in Vietnam", HDBank tiếp nối chuỗi hoạt động hướng đến lan tỏa các giá trị nghệ thuật đỉnh cao của quốc tế tới Việt Nam; là cầu nối âm nhạc trên toàn cầu, đồng thời đóng góp cho giá trị nhân văn, mục đích thiện nguyện của các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật. Đó cũng là giá trị văn hóa nhân văn của HDBank trong hơn 33 năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Tháng 7/2023, HDBank đã ra mắt dịch vụ tài chính chuyên biệt HDBank - Priority gây tiếng vang, với chương trình âm nhạc mang chủ đề "Nguồn cảm hứng bất tận". Chương trình được giới mộ điệu đánh giá cao khi lần đầu tiên, nhạc giao hưởng được hòa âm phối khí trên nền nhạc remix điện tử, thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng dàn nhạc giao hưởng thành phố, dưới sự chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Phi Phi đến từ Maxedonia. Qua đó giới thiệu nghệ thuật hàn lâm đến với công chúng cũng như nâng tầm âm nhạc đại chúng đến với những khách hàng hâm mộ nghệ thuật hàn lâm. Trước đó, HDBank cũng là một trong những đơn vị đồng hành chính ghi dấu ấn là nhà tổ chức đầu tiên thành công với sự kiện hòa nhạc trực tuyến toàn cầu, nhằm kêu gọi đóng góp cho Quỹ vaccine chống Covid-19 trong đại dịch. Quỹ vacxin thu hút đóng góp lên tới trên 11.000 tỷ đồng cho chương trình tiêm chủng toàn dân.