HDBank nhận giải “Sáng kiến kỹ thuật số” của ASEAN Business Awards 2023

Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám Đốc HDBank (bên trái) nhận cúp vinh danh từ Ông Pandu Patria Sjahrir thuộc Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (bên phải)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng "Sáng kiến kỹ thuật số" (Digital Innovation) do ASEAN Business Awards – ABA 2023 trao tặng.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2023 tại Jakarta (Indonesia). Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tham dự.

Giải thưởng thể hiện sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với các sáng kiến chuyển đổi số của HDBank, có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và các doanh nghiệp ASEAN; từ đó thúc đẩy giao thương, hợp tác trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á và trên thế giới.

Trước đó, tháng 8/2023, HDBank cũng liên tiếp nhận 03 giải thưởng về chuyển đổi số tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (VWAS 2023) và Tạp chí Global Brands (Global Brands Magazine) trao tặng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt xu hướng chuyển đổi số trên thị trường tài chính- ngân hàng.

Với tinh thần "All in App", đến nay, HDBank đã cung cấp dịch vụ ngân hàng số với hơn 100 tính năng và kết nối hơn 200 nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng chỉ trên một ứng dụng duy nhất; Đồng thời tiên phong địa phương hóa hoạt động kinh doanh online với kênh website 63 tỉnh, thành… Cạnh đó, HDBank đã tối ưu hóa hệ thống marketing tự động, cải thiện cơ sở hạ tầng, phân tích dữ liệu hành vi người dùng, tối ưu hóa thông điệp truyền thông đa kênh...

Giai đoạn 2021-2025, dựa trên sự thấu hiểu về tầm quan trọng của dữ liệu thông tin trong quá trình chuyển đổi số, HDBank triển khai nhiều dự án liên quan đến dữ liệu lớn và phức tạp dựa trên mô hình RFM (Recency - Thời điểm mua hàng gần nhất, Frequency - Tần suất mua hàng của khách hàng, Monetary - Giá trị giao dịch mỗi lần mua hàng của khách hàng). Mô hình này giúp HDBank thực sự thấu hiểu hành vi khách hàng và từ đó, mang lại những sản phẩm tối ưu. Không chỉ gia tăng trải nghiệm khách hàng, việc chuyển đổi số giúp HDBank phát triển các sản phẩm dịch vụ số như ngân hàng di động – hệ thống ngân hàng trực tuyến tích hợp; phát triển eKYC điện tử cho khách hàng ngân hàng bán lẻ; tạo lập quy trình vận hành cho tiền gửi, két an toàn tại ngân hàng... Ngân hàng One-Click (một chạm) ra đời là sản phẩm "All In One" giúp khách hàng vô cùng thuận tiện trong các nhu cầu tài chính đa dạng.

Hành trình chuyển đổi số đã giúp HDBank tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đến hàng triệu người dân Việt. Nhiều năm qua, HDBank định hướng đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn, tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ cho tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ... Tới đây, HDBank sẽ xây dựng ứng dụng dành riêng cho nông dân, giúp họ tiến gần hơn nữa với phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Việc thúc đẩy số hóa trong các hoạt động kinh doanh đã làm nên sự hấp dẫn đối với khách hàng. Tính đến 30/6/2023, số tài khoản eBanking tăng 143% so với cùng kỳ, tổng số lượng giao dịch tài chính trên kênh số eBanking của HDBank cũng tăng hơn 116% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Cùng với nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ, sự kiên định với định hướng lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam dẫn lối, HDBank hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng với 10 năm tăng trưởng lợi nhuận liên tiếp.

Sắp tới, HDBank sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp ngân hàng lõi tiên tiến và thúc đẩy sự đổi mới trong các dịch vụ kỹ thuật số, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng số hạnh phúc.